Tutti i Bonus Inps che puoi richiedere con l'Isee basso

Ecco i Bonus Inps che si possono richiedere con l'Isee basso: dal Bonus bebŔ a quello asilo nido, fino al Reddito di cittadinanza e alla Social card.

Dal Bonus bebè a quello asilo nido, fino al Reddito di cittadinanza e alla Social card: sono diverse le agevolazioni previste per le famiglie in difficoltà. L’Istituto ricorda: “Il rinnovo dell’Isee è fondamentale per continuare a percepire tutte le numerose prestazioni assistenziali e bonus previsti dalla normativa vigente”

Sono diversi i bonus Inps previsti per chi ha un reddito Isee basso. La legge di Bilancio, infatti, ha confermato anche per il 2021 una serie di agevolazioni per le famiglie in difficoltà.

BONUS BEBÈ

Tra le agevolazioni previste dall’Inps c’è il Bonus bebè (o assegno di natalità), il cui importo viene calcolato in base all’Isee. Si tratta di un assegno, con cadenza mensile, che viene dato per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo fino al primo anno di età del bebè o al primo anno di ingresso in famiglia. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.

Per chi ha un Isee pari o inferiore ai 7mila euro, il Bonus bebè è di 1.920 euro annui: 160 al mese per ogni figlio. Con Isee tra 7mila e 40mila, il Bonus è di 1.440 euro ( 120 al mese). Chi ha Isee sopra i 40mila euro, riceve 960 euro annui (80 al mese). Per i figli successivi al primo, l’importo aumenta del 20%.

BONUS ASILO NIDO

Anche per il Bonus asilo nido si guarda l’Isee. Si tratta di un contributo erogato dall’Inps per pagare le rette degli asili nido, pubblici e privati, e/o l’assistenza domiciliare per bambini con età inferiore ai tre anni, affetti da gravi patologi.

Per le famiglie con Isee inferiore ai 25mila euro annui, il Bonus è a piena cifra: 3mila euro. Per i nuclei familiari con Isee minorenni sopra 25mila euro e fino a 40mila, l’agevolazione è di 2.500 euro. Il minimo di 1.500 euro annui, invece, spetta alle famiglie con Isee minorenni sopra i 40mila euro.

SOCIAL CARD

Per chi ha un Isee basso è prevista anche la Social card, riservata a cittadini di età superiore ai 65 anni o genitori di bambini sotto i 3 anni. La carta acquisti ordinaria è una carta di pagamento elettronica sulla quale vengono accreditati dallo Stato 40 euro al mese per un totale di 480 euro l’anno: con questa somma si può effettuare la spesa alimentare in punti vendita convenzionati o il pagamento di bollette negli uffici postali. Ai titolari è concesso anche uno sconto del 5% sugli acquisti in negozi e farmacie convenzionate.

Possono avere la Social card i cittadini che versano in situazioni di disagio economico. Per ottenerla è richiesto un Isee massimo di 6.966,54 euro.

REDDITO DI CITTADINANZA

Con un Isee basso si può chiedere all’Inps anche il Reddito di cittadinanza.

L’Istituto elenca nei requisiti per il Reddito di cittadinanza: “Isee ordinario o minorenni in corso di validità inferiore a 9.360 euro”. Per i pensionati over 67 a basso reddito Isee è invece prevista la pensione di cittadinanza.

BONUS SOCIALE PER IL DISAGIO ECONOMICO

Tra gli altri bonus per chi è in difficoltà ricordiamo il Bonus sociale per il disagio economico. Possono accedervi le famiglie che hanno un Isee inferiore o uguale a 8.265 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia è innalzata a 20mila euro. Si tratta di un’agevolazione che prevede uno sconto nella bolletta di luce, gas e acqua: l’erogazione è automatica presentando la Dsu ogni anno.

BONUS COMUNI

Per le famiglie con Isee basso ci sono anche vari bonus e agevolazioni erogati dai Comuni. I provvedimenti variano da città a città. Tra gli altri, ricordiamo il Bonus affitto e il Bonus spesa.

Fonte: Tgcom 24

