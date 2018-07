piste ciclabili

Un milione per mettere in sicurezza le piste ciclabili della Sicilia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/07/2018 - 19:03:37 Letto 328 volte

Un milione di euro per mettere in sicurezza le piste ciclabili della Sicilia. Lo ha deciso il governo Musumeci, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone , che pubblicherà un bando per consentire ai Comuni la sistemazione delle ciclovie. La decisione si inserisce nella scelta strategica della Regione di rendere fruibili i vari percorsi per gli amanti della bicicletta e dell’ambiente.

Stanziati, inoltre, 3,4 milioni di euro, per la messa in sicurezza delle strade provinciali che uniscono Troina e Gagliano Castelferrato, nell’Ennese, con lo svincolo autostradale “Agira” sull’autostrada Catania-Palermo. Su proposta dell’assessore regionale per l’Agricoltura Edy Bandiera, la giunta ha dato parere favorevole alle proposte di declaratoria per i danni causati dai “venti impetuosi” che si sono abbattuti, nella prima metà del mese di aprile, in alcuni Comuni delle province di Messina, Catania, Ragusa e Caltanissetta.

Le delibere verranno adesso inviate al ministero per le Politiche agricole e forestali per il riconoscimento dello stato di calamità, che prevede sia un parziale risarcimento del danno, sia sgravi fiscali e contributivi.

