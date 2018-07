tassazione mercato immobiliare

Una tassazione assurda in Italia deprime il mercato immobiliare

Questo è quanto emerge da Confedilizia, che ha organizzato un convegno presso la prestigiosa sede dell'Ance di Palermo, sul tema ''La proprietà immobiliare, un diritto inviolabile e sacro?''

Pubblicata il: 06/07/2018

Una tassazione assurda in Italia deprime il mercato immobiliare, con effetti nefasti. Questo è quanto emerge da Confedilizia, che ha organizzato un convegno presso la prestigiosa sede dell’Ance di Palermo, sul tema “La proprieta’ immobiliare, un diritto inviolabile e sacro?”. Un interrogativo sul quale hanno discusso oggi i rappresentanti della proprietà edilizia, confrontandosi, con i rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Palermo, degli Agenti immobiliari della Fiaip e degli Amministratori di condominio della Gesticond.

Nell’ambito dell’annuale giornata di studi organizzata dalla Confedilizia di Palermo, sono state analizzate le conseguenze del peso di una tassazione del patrimonio immobiliare, che incide ormai sulle tasche degli italiani per oltre 50 miliardi di euro l’anno, così suddivisi: 9,2 miliardi di tributi reddituali (Irpef, addizionali regionale e comunale, Ires, cedolare secca); 21 miliardi di tributi patrimoniali (Imu, Tasi); 9 miliardi di tributi indiretti sui trasferimenti (Iva, imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catasali, imposta sulle successioni e donazioni); 1 miliardo di tributi indiretti sulle locazioni (imposte di registro, imposta di bollo); 10,6 miliardi di altri tributi (Tari, tributo provinciale per l’ambiente, contributi ai Consorzi di bonifica).

“L’abbandono della proprietà e lo sventramento dei capannoni industriali sono ormai segnali inequivocabili – afferma l’avv. Corrado Sforza Fogliani, presidente del Centro Studi di Confedilizia – del disagio dei proprietari e degli imprenditori, che non riescono più a far fronte al pagamento delle imposte sugli immobili spesso costretti ad attingere a redditi provenienti da altri cespiti. Imu, Tasi, Tari non fanno altro che scoraggiare i potenziali investitori. Siamo convinti che la crisi immobiliare dipenda da questo e solo da questo. Siamo l’unico Paese in cui questa crisi persiste perché gli altri Paesi che hanno importato questa crisi insieme alla crisi finanziaria del 2007-2008 hanno risolto il problema. Si tratta quindi di un problema solo italiano, risultato di una tassazione assolutamente assurda che scoraggia gli investimenti. La fiducia non tornera’ fino a quando gli italiani saranno risarciti del furto legalizzato loro perpetrato con la caduta dei valori immobiliari, cioè due mila miliardi, come calcolato dall’attuale ministro dell’Economia. E senza fiducia non si risolve la crisi”.

Si è discusso anche, insieme al dott. Brucato, Dirigente per il competente settore del Comune di Palermo, di tassazione sul reddito della locazione anche con riguardo ai benefici fiscali riconosciuti ai contratti agevolati e alla attestazione sulla conformità normativa ed economica dei medesimi contratti che come spiega l’avv. Giuseppe Cusumano, di Ape Confedilizia Palermo, “costituisce condizione per godere delle agevolazioni fiscali, erariali e locali dopo l’emanazione del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017. Inoltre, importante ricordare, che nel passaggio dall’ICI all’IMU la tassazione immobiliare si è decuplicata e questa è una cosa che denunciamo da molti anni”.

