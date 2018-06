unicredit

Unicredit, in arrivo premio di produttività ai dipendenti siciliani

In arrivo un premio di produttività per gli oltre 2.800 dipendenti siciliani di Unicredit.

In arrivo un premio di produttività per gli oltre 2.800 dipendenti siciliani di Unicredit. Si tratta di 800 euro che verranno erogati in un'unica soluzione nel corso del mese e relativi al 2017 a tutto il personale appartenente alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi. L'importo sale a 1.150 euro in caso di destinazione da parte del dipendente a conto Welfare, con possibilità di impiego delle somme per le casistiche previste dalle norme vigenti e dagli accordi aziendali.

Lo annuncia in una nota il sindacato First Cisl Gruppo Unicredit che sottolinea che il premio è frutto di un accordo tra il Gruppo e i sindacati e indica anche il numero dei dipendenti che beneficeranno del premio in Sicilia: oltre 2.800. Le aziende del Gruppo destinatarie dell’accordo sono Unicredit SpA, UCS (ex Ubis) Unicredit Factoring, Fineco Bank, Unicredit Leasing, Unicredit Bank AG e Cordusio (Finanziaria e SIM).

“Il 31 maggio scorso – dichiara Gabriele Urzì Segretario Nazionale First Cisl Gruppo Unicredit – abbiamo sottoscritto a Milano un verbale di ricognizione con Unicredit con il quale si ufficializza il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento del premio di produttività, considerata la positività degli indicatori concernenti i risultati commerciali di periodo previsti nell’accordo del primo febbraio 2018 che sono i seguenti: risultato di gestione 2017 vs 2016 +4,1%, risultato netto di gestione 2017 vs 2016 + 137%, crediti commerciali verso la clientela 2017 vs 2016 +2,6%, commissioni nette 2017 vs 2016 + 6,7%". "Il premio rappresenta un segnale importante per i lavoratori del Gruppo Unicredit – conclude Urzì - e i confortanti risultati registrati nel primo trimestre di quest’anno fanno ben sperare per il futuro”.

