UnipolSai: continuano le assunzioni di diplomati e laureati

18/10/2018

Nella pagina “Lavora con noi” di UnipolSai sono stati aggiornati gli annunci di lavoro che riguardano le assunzioni di diplomati e laureati. La Compagnia assicurativa multi-ramo, leader in Italia nei rami danni, in particolare nell’RC Auto ma fortemente attiva anche nei rami Vita, cerca persone da inserire come addetti filiale, addetti call center, addetti controllo di gestione, coordinatori contabilita’, etc.

UnipolSai occupa una posizione di indiscussa superiorità nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi e serve oltre 10 milioni di clienti, ai quali offre una gamma completa di prodotti e servizi assicurativi, attraverso la più grande rete di agenzie in Italia: 3.000 agenzie assicurative e oltre 5.700 subagenzie distribuite su tutto il territorio nazionale.

UnipolSai, gruppo assicurativo nato a Torino nel 1921, è sempre stato vicino alle persone e alle loro esigenze, capace di offrire e ricevere fiducia, di lavorare in modo competente, semplice e veloce.

Per verificare le posizioni aperte potete cliccare qui

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_unipol_ott.html

