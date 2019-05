lavoro

Upim-OVS: assunzioni di addetti vendita, magazzinieri ed altre figure

Upim-OVS, cercano diverse figure diplomate e laureate: addetti vendita, magazzinieri, allievi store manager, visual di negozio ed altre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/05/2019 - 10:58:31 Letto 445 volte

Due grandi gruppi, leader in Italia nel mercato dell'abbigliamento per donna, uomo e bambino, cercano diverse figure diplomate e laureate: addetti vendita, magazzinieri, allievi store manager, visual di negozio ed altre.

Upim e Oviesse, ormai uniti dalla stessa proprietà, sono alla ricerca di nuove risorse giovani e dinamiche con ottime doti dialettiche e relazionali, capacità di problem solving, attitudine al lavoro in team, creatività, operatività, flessibilità ed altri requisiti disposte a lavorare in un ambiente dinamico e internazionale all'interno del quale è possibile crescere professionalmente e personalmente e dove è possibile esprimere potenzialità e talento perché lavorare in questi 2 grandi gruppi significa entrare in una squadra, dove ogni singola persona ricopre un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi.

OVS, che fa parte del gruppo Coin, nasce a Padova nel 1972 e oggi opera attraverso una rete vendita che si estende su tutto il territorio nazionale e anche all'estero con 1.300 negozi nel mondo, 7.000 dipendenti e 15 milioni di clienti. Nel 2010 il gruppo Coin acquisisce anche Upim, nato nel 1928, che rappresenta il grande magazzino nel quale è possibile fare uno shopping di servizio, conveniente, accessibile e rivolto alle esigenze concrete delle famiglie.

Upim, che oggi è presente in Italia con oltre 400 punti vendita, oltre all'abbigliamento per uomo donna e bambino vende anche prodotti per la cura della persona e accessori per la casa.

Per verificare tutte le figure ricercate e candidarvi potete cliccare qui

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_upim_mag_2019.html

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!