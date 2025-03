Black Friday 2024

Venerdì 29 novembre parte ufficialmente lo shopping natalizio con il Black Friday 2024: i consigli di Federconsumatori

Le proiezioni di Federconsumatori Palermo prevedono un giro di affari, tra acquisti online, negozi e centri commerciali, di 15 mln euro per la città di Palermo e di 28,5 mln di euro per l'intera provincia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2024 - 09:22:12 Letto 1581 volte

L’evento ricade a 3 settimane dal Natale e in prossimità del pagamento di stipendi e pensioni. Secondo una nuova ricerca di Shopify, piattaforma per il commercio elettronico, effettuata su 9 paesi, tra cui l'Italia, i consumi si sono confermati prudenti; eppure, il Black Friday è diventato irrinunciabile. Il 67% degli italiani ha dichiarato di aver ridotto la spesa, non indispensabile, negli ultimi mesi, mentre il 65% ha dichiarato di essere intenzionato a sfruttare l’evento del Black Friday e Ciber Monday in particolar modo per le spese del prossimo Natale.

“Gli ultimi 7 anni hanno fatto registrare una crescente attrazione per le vendite scontate del Black Friday. Ciò sta determinando cambiamenti sempre più significativi nelle abitudini dei consumatori per gli acquisti di fine anno” sottolinea Lillo Vizzini dello sportello Federconsumatori di Palermo, “Infatti, dopo l’abbuffata con il Black Friday, causa il ridotto potere di acquisto delle famiglie, a dicembre i consumatori acquisteranno solo lo stretto indispensabile e aspetteranno i saldi invernali. La conferma che questo evento non da una ulteriore spinta ai consumi, bensì porta i consumatori a riprogrammarli nel tempo".

Fa il suo ingresso ufficiale l’intelligenza artificiale in soccorso dei consumatori. Secondo un sondaggio di BCG (Boston Consulting Group), su un campione di 10.000 consumatori di vari paesi, sulle loro intenzioni in vista degli sconti del Black Friday e natalizi, più di un terzo (38%) ha già utilizzato GenAI nel proprio percorso di acquisto o sta pianificando di utilizzarla per fare acquisti. GenAI può consentire ai consumatori di prendere decisioni rapide e informate su cosa e dove acquistare, ha affermato Jessica Distler, A.D. di BCG.

Secondo l’indagine annuale effettuata ad ottobre 2024 da Idealo, portale internazionale nella comparazione prezzi, il 70% degli intervistati ha rimandato durante il 2024 specifici acquisti per attendere l’evento degli sconti per eccellenza. Al primo posto la scelta sarà per l’elettronica, rispettivamente smartphone e cellulari, smartwatch, televisori ed elettrodomestici; a seguire, per abbigliamento, accessori e calzature, quindi per prodotti alimentari, cosmetici e profumi.

“Una buona parte degli acquisti sarà effettuata online (circa il 58%), ma l’evento rappresenta una ghiotta opportunità che negozi e centri commerciali locali non vogliono farsi sfuggire. Ecco perché molti hanno deciso di anticipare da giorni le promozioni, per sfruttare al massimo l’effetto trascinamento del prossimo Black Friday” continua Vizzini.

“Dal sondaggio telefonico effettuato dai ns. volontari, la spesa delle famiglie di Palermo e provincia per il Black Friday dovrebbe attestarsi, mediamente, su € 138. Le proiezioni di Federconsumatori Palermo prevedono un giro di affari, tra acquisti online, negozi e centri commerciali, di 15 mln euro per la città di Palermo e di 28,5 mln di euro per l’intera provincia” conclude Lillo Vizzini

Anche per gli acquisti del black Friday seguire alcuni fondamentali accorgimenti per evitare insidie e truffe:

Prima di ordinare e/o acquistare, monitorare i prezzi di ciò che si intende comprare;

Negli acquisti online, fare ricerche sulla affidabilità (feedback) del venditore, sede e recapiti telefonici. In loro assenza, desistere dall’acquisto;

Fare sempre la stampa della procedura durante l'acquisto online

Valutare attentamente le condizioni di vendita: spese di spedizione, data di consegna, modalità per recedere dall’acquisto e relative spese per la restituzione. Le spese di spedizione, per piccoli acquisti, a volte li rendono poco convenienti;

Preferire pagamenti esclusivamente con carte prepagate;

Per gli acquisti online vale il diritto al ripensamento e il diritto alla garanzia. L’importante è sapere che la comunicazione deve essere fatta al venditore entro 14 giorni dalla consegna e che le spese di spedizione, in genere, sono a carico dell’acquirente.

Per far valere i propri diritti rivolgersi, senza esitazioni, allo sportello Federconsumatori, chiamando lo 0916173434 o inviando un SOS via mail a: federconsumatori_pa@libero.it.

Fonte: Federconsumatori Palermo

Fonte Immagine: Immagine di freepik

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!