Bonus trasporti 2023

Via libera del Governo al Bonus trasporti 2023, fino a 60 euro per abbonamenti a treni e bus: a chi spetta

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2023. Per il 2023 sono state stanziate risorse pari a 100 milioni di euro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/03/2023 - 18:22:13 Letto 784 volte

Via libera all'operatività del bonus trasporti che ha l'obiettivo di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

È quanto prevede il decreto firmato dai ministri dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, del Lavoro Marina Elvira Calderone e delle Infrastrutture Matteo Salvini che disciplina le modalità di erogazione del contributo previsto dal decreto legge sui carburanti e con il quale sono state stanziate per la misura risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023.

A chi spetta il bonus trasporti

Possono beneficiare del contributo statale di 60 euro i cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20mila euro nel 2022. La domanda dovrà essere inoltrata entro il 31 dicembre 2023 attraverso il portale dedicato sul sito del ministero dei Trasporti.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!