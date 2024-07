risarcimenti

Voli cancellati Lampedusa Palermo e ritorno: ai passeggeri 250 euro di risarcimento

Domenica 28 luglio, numerosi passeggeri sono stati colpiti dall'annullamento dei voli Dat tra Lampedusa e Palermo, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, ai passeggeri spetta la compensazione pecuniaria di 250 euro a persona, in conformità con il Regolamento Europeo 261/2004.

Nella giornata di ieri, domenica 28 luglio, numerosi passeggeri sono stati colpiti dall'annullamento dei voli Dat tra Lampedusa e Palermo, generando disagio e frustrazione tra coloro che avevano pianificato i propri spostamenti. In particolare, i voli interessati sono stati il DX1802 con partenza alle ore 06:00 da Lampedusa e il DX1803 con partenza alle ore 07:30 da Palermo.

In merito alle cancellazioni dei voli, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, ai passeggeri spetta la compensazione pecuniaria di 250 euro a persona, in conformità con il Regolamento Europeo 261/2004. Questo regolamento stabilisce i diritti dei passeggeri aerei in caso di cancellazioni di voli e ritardi significativi, fornendo una serie di garanzie volte a compensare i disagi subiti.

È importante che i passeggeri interessati siano consapevoli dei loro diritti e facciano valere le proprie richieste di compensazione attraverso i canali appropriati. ItaliaRimborso.it, è una delle risorse che possono aiutare i passeggeri a comprendere i propri diritti e a ottenere il rimborso a cui hanno diritto in situazioni simili.

Le cancellazioni dei voli tra Lampedusa e Palermo avvenute ieri hanno causato notevoli inconvenienti ai passeggeri interessati. È importante che essi siano consapevoli dei loro diritti e agiscano di conseguenza per ottenere la compensazione a cui hanno diritto.

