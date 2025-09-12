CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:22
Aeroporto di Palermo, oltre un milione di passeggeri ad agosto: crescono traffico internazionale e ricavi commerciali

Lo scalo Falcone Borsellino chiude agosto con più di un milione di passeggeri e un +3% nei primi otto mesi del 2025. In aumento i viaggiatori internazionali e i ricavi retail, food e rent a car.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 12/09/2025 - 15:19
|
Economia
Gesap

L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo continua a segnare buone performance anche ad agosto, con oltre un milione di passeggeri in transito. 

Nei primi otto mesi del 2025 lo scalo palermitano totalizza 6.204.514 passeggeri, +3% su gennaio-agosto 2024 (6.028.138), a fronte di 41.562 voli.

Nel mese simbolo della stagione estiva, l’aeroporto ha registrato 1.006.405 passeggeri, con un lieve incremento rispetto ad agosto 2024 (1.003.945). La media di passeggeri per volo è stata di 152.

Bene anche il traffico internazionale che continua a consolidarsi e rappresenta oggi il 34% del totale del traffico passeggeri del progressivo annuale, con un picco del 43% nel mese di agosto (433 mila viaggiatori da voli internazionali). In questo modo, lo scalo palermitano conferma la sua centralità nelle rotte domestiche e internazionali e lo sviluppo del network internazionale.

Inoltre, crescono i volumi di fatturato retail (+10,41%), rent a car (+10%) e food & beverage (+10%), con performance sostenute anche dalla nuova organizzazione delle aperture dei servizi commerciali.

Gesap evidenzia infine che, sul piano regolatorio delle tariffe aeroportuali, da luglio 2025 si è registrata una riduzione della tariffa media del 20% per via dell’adeguamento ai nuovi modelli dei diritti aeroportuali introdotti dall’Autorità di regolazione dei trasporti (Art).

“Questi risultati dimostrano la capacità dello scalo di Palermo di crescere e rafforzarsi anche in un contesto competitivo complesso – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap –. Il consolidamento del traffico internazionale e la crescita dei ricavi commerciali confermano la solidità della nostra strategia orientata allo sviluppo sostenibile e all’innovazione dei servizi. La società, nelle prossime settimane, potenzierà l’offerta commerciale e i servizi al passeggero – conclude Battisti – con particolare attenzione alle nuove aree food e alla Vip lounge”.

Fonte: Gesap
