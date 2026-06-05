mercoledì07 ottobre 2026, 00:16
Acqua più cara

Bollette acqua in Sicilia, Federconsumatori: ''Tariffe più alte dove la gestione è privata''

L'indagine di Federconsumatori Sicilia evidenzia forti differenze nelle tariffe del servizio idrico integrato tra i capoluoghi dell'Isola. Dove la gestione è privata, sostengono i consumatori, le bollette risultano più elevate e il servizio meno efficiente.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/06/2026 - 10:06
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Economia
Magnific

In Sicilia il costo dell’acqua continua a pesare in maniera significativa sui bilanci delle famiglie e, secondo Federconsumatori Sicilia, le differenze tra i territori dimostrano che la gestione privata del servizio idrico integrato comporta tariffe più elevate per i cittadini.

È quanto emerge dal nuovo report realizzato dall’associazione dei consumatori, basato sui dati aggiornati alla fine del 2025 e riferito ai comuni capoluogo dell’Isola. L’indagine prende in esame una famiglia tipo composta da tre persone, con consumi annui di 150 e 182 metri cubi d’acqua, confrontando i dati regionali con la media nazionale.

Secondo il dossier, circa metà dei siciliani paga l’acqua in linea con il dato medio italiano, mentre l’altra metà sostiene costi superiori o decisamente più elevati. Considerando un consumo annuo di 182 metri cubi, la città più cara risulta Enna con una spesa di 764,50 euro, seguita da Siracusa con 738,08 euro e Caltanissetta con 729,28 euro. Seguono Agrigento (630,44 euro), Palermo (544,14 euro), Ragusa (513,48 euro), Trapani (441,94 euro), Messina (364,51 euro) e Catania (360,19 euro).

Federconsumatori individua le principali cause dei rincari in un sistema che obbliga i gestori a pagare l’acqua due volte: una prima volta all’ingrosso a Siciliacque, società partecipata per il 75% da privati e per il 25% dalla Regione Siciliana, e una seconda volta attraverso la gestione locale del servizio. A ciò si aggiunge il problema delle perdite idriche, che in alcune aree superano il 70% dell’acqua immessa nelle reti e che finiscono per gravare direttamente sulle bollette degli utenti.

Tra i dati più critici figurano quelli dei gestori dell’area catanese, dove le perdite raggiungono il 75,4% nel territorio servito da Acoset, il 68,1% per Sogip e il 60,5% per Sidra. Percentuali elevate anche a Siracusa (68,2%), Ragusa (58,8%), Palermo (54,8%) e Messina (54,4%).

Secondo l’associazione, la situazione è aggravata dai ritardi negli investimenti necessari per l’ammodernamento delle reti idriche. Federconsumatori punta il dito contro il commissariamento di alcune Assemblee Territoriali Idriche provinciali e contro i rallentamenti negli affidamenti ai gestori unici, circostanze che avrebbero contribuito a bloccare interventi infrastrutturali e a compromettere l’accesso a finanziamenti del PNRR.

«Il risultato di tutto questo è un prezzo molto alto per un servizio di qualità molto bassa», afferma il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa. «Questa estate non dovrebbero esserci particolari problemi di approvvigionamento a livello regionale grazie alle piogge che hanno riempito gli invasi, ma esistono già forti criticità a Siracusa, dove la società privata Siam Spa non è riuscita a riparare rapidamente alcuni guasti alla rete locale».

L’associazione ribadisce infine la propria posizione sul futuro della gestione del servizio idrico nell’Isola, sostenendo che Siciliacque rappresenti una «stortura economica e giuridica» e chiedendo che il servizio venga gestito direttamente dagli Ambiti Territoriali Ottimali attraverso aziende speciali consortili interamente pubbliche partecipate dai Comuni.

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Fonte: Federconsumatori Sicilia
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