giovedì05 novembre 2026, 14:52
Carovita e rincari

Bollette gas in aumento del 9,1% e inflazione al 5,4%: Codici lancia l'allarme sul costo della vita

Energia sempre più cara e potere d'acquisto delle famiglie sotto pressione. Secondo i dati riportati da Codici, aumentano anche i prezzi dei prodotti alimentari. Giacomelli chiede misure strutturali per tutelare i consumatori.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 10:04
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Economia
Generata con IA

Bollette del gas più care e inflazione in crescita: il costo della vita continua a pesare sui bilanci delle famiglie italiane. A lanciare l'allarme è l'associazione Codici, che richiama i dati diffusi da Arera e Istat sui rincari energetici e sull'andamento dei prezzi a ottobre 2026.

Secondo i dati Arera riportati dall'associazione, la spesa del gas per i clienti vulnerabili è aumentata del 9,1% rispetto a settembre. Il prezzo di riferimento per il cliente tipo raggiunge 176,80 centesimi di euro al metro cubo, di cui 97,06 centesimi relativi alla materia prima.

L'aumento riguarda circa 2,3 milioni di clienti nel Servizio di tutela della vulnerabilità e non si applica automaticamente ai contratti del mercato libero.

Inflazione al 5,4%, aumenta anche il carrello della spesa

A preoccupare è anche l'andamento dell'inflazione. Secondo la stima preliminare Istat citata da Codici, a ottobre 2026 il tasso raggiunge il 5,4%, contro il 4,2% di settembre.

A trainare i rincari sono soprattutto i beni energetici, cresciuti del 31,4% su base annua. Aumentano anche i prezzi del carrello della spesa, passati dall'1,5% al 2,5%, mentre gli alimentari non lavorati registrano un incremento del 7,5%.

Codici: «L'energia sta erodendo il potere d'acquisto»

«L’energia sta erodendo il potere d’acquisto delle famiglie, prima attraverso la bolletta e poi attraverso ogni prezzo che trova nel carrello», dichiara Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici.

L'associazione richiama inoltre l'attenzione sulle tensioni geopolitiche internazionali e sulla situazione degli stoccaggi europei di gas, che secondo le valutazioni citate potrebbero raggiungere livelli particolarmente bassi durante la stagione invernale 2026-2027.

«Un mercato che registra oscillazioni di decine di punti percentuali sulla base di un annuncio è un mercato in cui le famiglie non possono pianificare nulla», sottolinea Giacomelli.

Per Codici, l'aumento dei costi energetici rischia di colpire soprattutto le famiglie con redditi più bassi, che destinano una quota maggiore delle proprie risorse alle spese essenziali.

«La situazione è sempre più delicata. Servono misure strutturali per tutelare i consumatori», conclude il segretario nazionale.

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Fonte: Associazione Codici
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