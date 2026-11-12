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Crisi del commercio

Negozi chiusi a Palermo, Confcommercio lancia la ''Giornata delle Chiavi'': incontro con Lagalla per rilanciare il commercio

Lunedì 16 novembre, alle 9:30, la delegazione guidata da Patrizia Di Dio incontrerà il sindaco a Palazzo Comitini. Al centro la desertificazione commerciale, la chiusura dei negozi e le proposte per la rigenerazione urbana. Iniziativa anche a Termini Imerese.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 12/11/2026 - 11:48
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Economia

Confcommercio Palermo aderisce alla ''Giornata delle Chiavi'', l'iniziativa nazionale promossa per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla desertificazione commerciale, sulla chiusura dei negozi e sulla necessità di interventi per sostenere le imprese e rilanciare l'economia dei territori.

Lunedì 16 novembre, alle 9:30, la Giunta provinciale di Confcommercio, guidata dalla presidente Patrizia Di Dio, incontrerà il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a Palazzo Comitini.

La delegazione porterà simbolicamente una grande chiave, emblema della volontà di riaprire le attività commerciali, riaccendere le vetrine e restituire vitalità ai quartieri cittadini.

Di Dio: ''Salvare gli esercizi di vicinato significa salvare Palermo''

«Centinaia di aziende del commercio al dettaglio, in questi anni, sono state costrette ad arrendersi e ogni vetrina che si spegne ci consegna strade più buie e meno sicure», denuncia Patrizia Di Dio.

La presidente di Confcommercio Palermo sottolinea la necessità di un impegno condiviso tra istituzioni e imprese per contrastare la progressiva scomparsa delle attività di vicinato.

«Non vogliamo restare a guardare e il senso di questa giornata è quello di costruire insieme il futuro di Palermo, riaccendendo le vetrine spente e rimettendo in moto l'economia cittadina. La chiave del futuro del commercio non può essere nelle mani di uno solo: dobbiamo tenerla insieme e insieme trovare le soluzioni per invertire questa tendenza. Salvare gli esercizi di vicinato significa salvare Palermo», aggiunge Di Dio.

Nel corso dell'incontro con il sindaco, Confcommercio Palermo presenterà una serie di proposte concrete, anche sulla base del PAT (Piano d'Azione Territoriale), per contrastare la desertificazione commerciale, sostenere le attività esistenti, favorire nuove imprese e promuovere la rigenerazione urbana.

Iniziativa anche a Termini Imerese

La ''Giornata delle Chiavi'' coinvolgerà anche Termini Imerese, dove il direttivo locale di Confcommercio, guidato dal presidente Gaetano Alioto, incontrerà alle 10:30 la sindaca Maria Terranova.

L'obiettivo comune è sollecitare interventi a tutela del commercio di prossimità e promuovere il rilancio economico e sociale dei centri urbani.

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