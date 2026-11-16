Commercio e città

Palermo, Confcommercio consegna a Lagalla la chiave per salvare i negozi: ''Riapriamo le porte alle imprese''

Nell'ambito della mobilitazione nazionale ''Viviamo le città - La Giornata delle Chiavi'', la presidente Patrizia Di Dio consegna a Roberto Lagalla una grande chiave simbolica per chiedere interventi contro la desertificazione commerciale. L'obiettivo è rilanciare le attività economiche attraverso un impegno condiviso tra imprese e istituzioni.

Una grande chiave simbolica per riaprire le porte al commercio e chiedere interventi concreti a sostegno delle imprese. È quella che Confcommercio Palermo ha consegnato al sindaco Roberto Lagalla, aderendo alla mobilitazione nazionale ''Viviamo le città – La Giornata delle Chiavi: riapriamo le porte al commercio'', promossa da Confcommercio per richiamare l'attenzione sulla desertificazione commerciale e sul futuro delle economie urbane.

A consegnare la chiave è stata la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, con un messaggio rivolto all'amministrazione comunale: lavorare insieme, e rapidamente, per creare condizioni favorevoli alle attività economiche e contrastare la progressiva chiusura dei negozi.

La chiave rappresenta simbolicamente quelle delle attività che hanno abbassato definitivamente le saracinesche, dei commercianti che continuano a resistere alle difficoltà e delle nuove imprese che potrebbero contribuire a rivitalizzare i quartieri.

Patrizia Di Dio: ''Non sono le chiavi della resa''

«Al sindaco non abbiamo consegnato le chiavi della resa ma quelle della volontà e dell'impegno della ripartenza», ha dichiarato Patrizia Di Dio.

La presidente ha sottolineato la necessità di un'azione comune tra associazioni di categoria e istituzioni.

«Il mercato è feroce e non possiamo restare fermi a guardare. Confcommercio continuerà a fare la sua parte mettendo a disposizione competenze, proposte ed esperienza ma anche le istituzioni devono impegnarsi per trovare le soluzioni: insieme e in fretta».

Secondo Di Dio, il rilancio del commercio non riguarda soltanto la sopravvivenza delle singole aziende, ma anche la qualità della vita nei quartieri.

«Ogni saracinesca abbassata significa meno occupazione, meno reddito, meno sicurezza, meno socialità e meno luci nelle nostre strade», ha evidenziato.

La Giornata delle Chiavi contro la desertificazione commerciale

La mobilitazione nazionale punta a promuovere l'istituzione di un Fondo nazionale, sostenuto da risorse ministeriali, destinato a finanziare i Piani d'azione territoriale (Pat) da concordare con le amministrazioni comunali.

L'obiettivo è recuperare le aree urbane maggiormente in difficoltà, favorire la riapertura dei locali sfitti, sostenere nuove attività e migliorare gli spazi pubblici e l'accessibilità.

A Palermo, Confcommercio ha presentato al sindaco Lagalla un documento che potrebbe diventare la base di un protocollo d'intesa con il Comune.

Tra le proposte figurano il censimento dei locali commerciali vuoti, l'individuazione delle aree più fragili, interventi di rigenerazione urbana, maggiore attenzione al decoro e alla pulizia, il contrasto al commercio ambulante abusivo e una migliore gestione di parcheggi e pedonalizzazioni.

L'associazione chiede inoltre un coordinamento più efficace dei cantieri pubblici, per limitare i disagi alle attività commerciali presenti nelle zone interessate dai lavori.

Le difficoltà delle imprese palermitane

A motivare l'iniziativa sono anche i dati sulle cessazioni d'impresa. Secondo i report richiamati da Confcommercio Palermo, nei primi nove mesi del 2026, nella provincia si sono registrate 4.392 cessazioni, delle quali 1.662 nel commercio all'ingrosso e al dettaglio.

Nel quinquennio 2021-2025 le cessazioni hanno superato quota 18 mila, con il settore commerciale che ha rappresentato circa un terzo del totale.

Tra i comparti più colpiti figurano abbigliamento, calzature, alimentari, arredamento, librerie, edicole e casalinghi. A incidere sono anche la contrazione dei consumi, il calo del potere d'acquisto e l'aumento dei costi energetici e di gestione.

Con ''La Giornata delle Chiavi'', Confcommercio Palermo chiede dunque che il confronto con il Comune si traduca in interventi concreti e tempestivi.

«La chiave del futuro del commercio dobbiamo tenerla insieme perché molto è nelle mani dell'amministrazione e non del singolo imprenditore», ha ribadito Patrizia Di Dio.

Un messaggio che sintetizza il significato della consegna al sindaco: non una chiave per chiudere, ma un simbolo della volontà di riaprire la città alle imprese.