venerdì10 ottobre 2025, 04:23
prezzi al consumo

Palermo, inflazione stabile ad agosto 2025: prezzi al consumo +1% su base annua

L'Ufficio Statistica del Comune di Palermo ha diffuso i dati sull'andamento dei prezzi al consumo ad agosto 2025: inflazione stabile, +1% su base annua, con servizi in crescita (+2,1%) e beni in rallentamento (+0,5%).
Pubblicata il: 16/09/2025 - 10:05
Ad agosto 2025 l’inflazione a Palermo resta sotto controllo. L’indice dei prezzi al consumo (NIC) non ha registrato variazioni congiunturali, dopo il +0,2% di luglio. Su base annua, i prezzi segnano un +1,0%, in lieve calo rispetto al +1,2% di luglio.

Secondo il report dell’Ufficio Statistica del Comune di Palermo, i beni hanno mostrato un aumento contenuto (+0,5%), in rallentamento rispetto al mese precedente (+0,9%), mentre i servizi crescono più velocemente, segnando un +2,1% su base annua (+1,9% a luglio).

L’inflazione di fondo, calcolata al netto di beni energetici e alimentari freschi, si attesta a +1,8%, stabile rispetto a luglio. Al netto dei soli beni energetici, la variazione tendenziale è pari a +2,0%, in linea con il mese precedente.

Più marcato l’aumento dei prezzi per i prodotti acquistati con maggiore frequenza, che crescono del +2,3% su base annua, pur rallentando rispetto al +2,5% di luglio.

Dati che confermano una situazione di stabilità inflattiva per Palermo, con consumatori penalizzati soprattutto dall’aumento del costo dei servizi e dalla spesa quotidiana.

Fonte: Comune di Palermo
