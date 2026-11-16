Commercio e città

Palermo, Lagalla riceve la chiave simbolica di Confcommercio: ''Ogni negozio aperto è un presidio di economia e sicurezza''

Il sindaco Roberto Lagalla incontra Patrizia Di Dio nell'ambito della mobilitazione nazionale ''Viviamo le città - La Giornata delle Chiavi''. Il Comune conferma la disponibilità a collaborare con Confcommercio per contrastare la desertificazione commerciale e sostenere le imprese.

Comune di Palermo

Palermo raccoglie l'appello di Confcommercio per il rilancio delle attività commerciali e il contrasto alla desertificazione dei negozi. Il sindaco Roberto Lagalla ha ricevuto questa mattina a Palazzo la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, insieme a una delegazione dell'associazione, nell'ambito dell'iniziativa nazionale “Viviamo le città - La Giornata delle Chiavi: riapriamo le porte al commercio”.

Durante l'incontro è stata consegnata simbolicamente al primo cittadino una grande chiave, emblema dell'impegno condiviso per sostenere il commercio e favorire nuove opportunità economiche nel territorio.

All'appuntamento hanno partecipato anche gli assessori comunali Maurizio Carta, con deleghe alla Rigenerazione urbana e al Centro storico, e Giuliano Forzinetti, responsabile delle Attività produttive.

«Ho accolto con piacere questa mattina la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, e la delegazione dell’associazione, condividendo il valore e il significato dell’iniziativa “La Giornata delle Chiavi”», ha dichiarato Lagalla.

Lagalla: il commercio è fondamentale per Palermo

Il sindaco ha ribadito il ruolo delle attività commerciali nella vita economica e sociale del capoluogo siciliano.

«Il commercio rappresenta una componente fondamentale dell’identità, dell’economia e della vivibilità della nostra città e sostenere le attività commerciali significa investire nel futuro di Palermo», ha sottolineato.

L'Amministrazione comunale, secondo quanto evidenziato dal primo cittadino, è già impegnata attraverso interventi destinati a tutelare l'equilibrio commerciale del centro storico.

Tra questi figurano le misure che limitano l'apertura di nuove attività di somministrazione alimentare, oltre ai progetti di rigenerazione urbana, come quello che interessa via Roma, finalizzati a migliorare il decoro e l'attrattività delle strade cittadine.

Collaborazione tra Comune e Confcommercio

La consegna della chiave rappresenta, per il sindaco, un impegno concreto a rafforzare il dialogo tra istituzioni e operatori economici.

«La chiave che oggi ci è stata consegnata rappresenta un impegno che vogliamo raccogliere e condividere. Siamo pienamente disponibili a lavorare insieme a Confcommercio e alle altre realtà produttive del territorio per individuare strumenti e iniziative concrete, in una logica di collaborazione e sinergia tra pubblico e privato», ha affermato Lagalla.

La mobilitazione promossa da Confcommercio nazionale punta a richiamare l'attenzione sulla desertificazione commerciale e sul futuro delle economie urbane, con particolare riferimento alle difficoltà delle città del Sud.

«La sfida è creare condizioni favorevoli per chi vuole investire, aprire nuove attività e continuare a fare impresa a Palermo», ha aggiunto il sindaco.

Da qui il richiamo a una strategia condivisa per sostenere sia le nuove iniziative imprenditoriali sia quelle già presenti sul territorio.

«Dobbiamo farlo insieme, con una visione comune e con la consapevolezza che ogni negozio che apre o che riesce a restare aperto è un presidio di economia, sicurezza e socialità per tutta la comunità», ha concluso Roberto Lagalla.