Prezzi alla produzione in aumento: l'Associazione Codici lancia l'allarme sui rincari che pesano sulle famiglie

L'ISTAT registra a luglio 2025 un aumento dei prezzi alla produzione dell'industria: +0,5% su giugno e +1,6% su base annua. Alimentari, bevande e trasporti i settori più colpiti. Associazione Codici: ''Serve un intervento urgente del Governo''.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 10/09/2025 - 10:45
|
Economia
Immagine di freepik

Secondo i dati diffusi dall’ISTAT per luglio 2025, i prezzi alla produzione dell’industria continuano a salire: +0,5% rispetto a giugno e +1,6% su base annua. Sul mercato interno l’aumento è ancora più evidente, con un +0,6% mensile e un +2,4% rispetto al 2024.

I rincari più forti riguardano i settori a maggiore impatto sul bilancio delle famiglie: alimentari e bevande (+4% all’estero), mezzi di trasporto (+4,4%) e prodotti farmaceutici (+2,6% sul mercato interno).

Un segnale positivo arriva dai prodotti petroliferi raffinati, in calo oltre il 7%, e dal comparto energetico, che rallenta la crescita passando dal +12,9% di giugno al +7,9% di luglio. Più stabili invece i prezzi delle costruzioni, con un +1% annuo per gli edifici e nessuna variazione significativa per strade e ferrovie.

«La fotografia scattata dall’ISTAT conferma un quadro preoccupante – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. I rincari colpiscono soprattutto i settori che incidono quotidianamente sul bilancio delle famiglie. Se da un lato rallenta la crescita del comparto energetico, dall’altro i costi di alimentazione e trasporti continuano a correre. Questo significa spesa più cara e potere d’acquisto ridotto. È indispensabile che Governo e istituzioni intervengano per calmierare i prezzi, garantire trasparenza nelle filiere e sostenere i consumatori, soprattutto quelli più fragili».

 

Associazione Codici
