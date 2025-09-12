CERCA:
venerdì10 ottobre 2025
Riforma commercialisti: via libera al Ddl delega, tirocinio già durante l'università

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega per il riordino della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. Tra le novità, tirocinio anticipato durante gli studi universitari, regole più chiare sulle specializzazioni e nuova disciplina per studi associati e società.
di Palermomania.it
Pubblicata il: 12/09/2025
Economia
Immagine di stockking su Freepik

Tempi più rapidi per diventare dottore commercialista ed esperto contabile: è quanto prevede il disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri, che ridisegna l’accesso e l’organizzazione della professione economico-giuridica.

Il provvedimento, composto da tre articoli, affida al governo il compito di emanare entro 12 mesi un decreto legislativo di riordino della categoria, che conta circa 120mila professionisti in Italia.

Le principali novità riguardano:

  • Tirocinio già durante l’università, per abbreviare i tempi di accesso all’abilitazione;

  • Disciplina organica per l’esercizio della professione in forma associata o societaria;

  • Revisione delle specializzazioni e delle incompatibilità, con possibili deroghe temporanee in casi specifici;

  • Parametri di equo compenso, da definire con decreto ministeriale su proposta del Consiglio nazionale della categoria.

Il testo non introduce nuove competenze, ma punta a razionalizzare quelle già previste in altre normative, alla luce delle recenti riforme come il Codice della crisi d’impresa, la riforma Cartabia e il nuovo restyling fiscale.

Particolare attenzione è rivolta al lavoro in forma aggregata: secondo i dati delle Casse di previdenza, il reddito dei commercialisti che operano in studi associati o società è mediamente 2,4 volte superiore a quello dei professionisti con studio individuale.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, che parla di “un risultato significativo”, nonostante “l’ostruzionismo portato avanti da una minoranza”, e di un passo decisivo verso la riscrittura della carta d’identità della professione, per preservarne la centralità nel sistema economico e fiscale.

