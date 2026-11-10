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Edilizia in allarme

Superbonus, allarme Ance Sicilia: ''Con lo stop ai crediti nel 2027 imprese edili a rischio fallimento''

L'associazione dei costruttori lancia un appello ai parlamentari nazionali eletti in Sicilia contro l'articolo 37 della Manovra. A rischio la liquidità delle imprese per il rinvio fino al 2036 della compensazione di 18,5 miliardi di crediti fiscali.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 10/11/2026 - 08:53
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Economia
Generata con IA

Imprese edili a rischio fallimento per il blocco della compensazione dei crediti Superbonus nel 2027. È l'allarme lanciato da Ance Sicilia, che chiede ai parlamentari nazionali eletti nell'Isola di intervenire per eliminare l'articolo 37 della Manovra di bilancio, ritenuto una minaccia per la stabilità finanziaria delle aziende del settore.

La disposizione proposta prevede di limitare nel 2027 l'utilizzo dei crediti fiscali derivanti dai lavori di ristrutturazione effettuati nel 2023 con il Superbonus, rinviando la compensazione della quota residua attraverso dieci rate annuali fino al 2036.

Superbonus, 18,5 miliardi di crediti rinviati al 2036

Secondo i dati riportati da Ance Sicilia, nel 2027 le imprese italiane dovrebbero compensare complessivamente 20,5 miliardi di euro di crediti fiscali residui.

Con l'approvazione della norma, tuttavia, sarebbe consentito utilizzare soltanto 2 miliardi, mentre i restanti 18,5 miliardi verrebbero distribuiti nei dieci anni successivi.

Una modifica che, secondo l'associazione, comprometterebbe la liquidità delle aziende, già penalizzate dagli sconti in fattura, dagli interessi sui finanziamenti bancari e dalla perdita di valore dei crediti dovuta all'inflazione.

Ance Sicilia stima che il nuovo rinvio potrebbe comportare un'ulteriore perdita del 20% del capitale, tra inflazione e interessi.

Il rischio per le imprese: tasse da pagare e liquidità insufficiente

Per spiegare le conseguenze della misura, l'associazione presenta un esempio concreto: un'impresa che nel 2027 preveda di compensare un milione di euro di imposte con altrettanti crediti Superbonus potrebbe utilizzarne soltanto 100mila, trovandosi improvvisamente a dover versare 900mila euro all'erario.

Una situazione che costringerebbe le aziende a rivedere i propri piani finanziari e a cercare nuovi prestiti, senza la certezza di ottenerli.

Il problema potrebbe coinvolgere anche gli istituti bancari, a loro volta titolari di crediti fiscali non utilizzabili secondo le scadenze inizialmente previste.

L'appello ai parlamentari siciliani

Ance Sicilia chiede quindi un intervento per modificare la Manovra e tutelare soprattutto le piccole e medie imprese edili, che hanno programmato investimenti, assunto personale e sottoscritto impegni con i fornitori facendo affidamento sulle regole precedenti.

L'associazione ritiene necessario individuare soluzioni alternative, anche attraverso il coinvolgimento delle Regioni, per salvaguardare le imprese che rispettano le regole e i posti di lavoro.

Secondo Ance Sicilia, lo Stato non può trasferire sulle aziende il costo degli impegni assunti in passato, mettendo a rischio la continuità delle attività e la tenuta di un settore fondamentale per l'economia siciliana.

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Fonte: Ance SIcilia
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