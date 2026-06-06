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Trasporti marittimi

Trasporti marittimi Sicilia e Sardegna, Falcone denuncia rincari fino al 50%: interrogazione alla Commissione Ue

L'eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone presenta un'interrogazione alla Commissione europea dopo gli aumenti fino al 50% dei noli marittimi sulle tratte merci da e per Sicilia e Sardegna. Nel mirino anche gli effetti dell'ETS sulle regioni insulari.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 06/06/2026 - 11:18
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Economia

I rincari dei trasporti marittimi per le merci da e verso Sicilia e Sardegna finiscono all’attenzione della Commissione europea. L’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, vice capo delegazione del partito al Parlamento europeo, ha annunciato la presentazione di un’interrogazione a Bruxelles dopo gli aumenti dei noli applicati da alcune compagnie armatoriali dal 1° giugno.

Secondo quanto evidenziato da Falcone, gli incrementi tariffari arriverebbero fino al 50% sulle tratte marittime dedicate al trasporto merci non soggette a obblighi di servizio pubblico, aggravando ulteriormente i costi sostenuti dagli autotrasportatori.

«Dal 1° giugno alcune compagnie armatoriali hanno applicato aumenti dei noli fino al 50% sulle tratte marittime per il trasporto merci, da e verso Sardegna e Sicilia, non soggette a obblighi di servizio pubblico. Un incremento molto pesante che si somma ai maggiori costi già sostenuti dagli autotrasportatori a seguito dell’estensione dell’ETS al trasporto marittimo, misura di cui continuiamo a chiedere l'abolizione per gli effetti economici che sta producendo sulle regioni insulari», ha dichiarato Falcone.

L’interrogazione è stata sottoscritta anche dagli eurodeputati di Forza Italia Fulvio Martusciello, Salvatore De Meo, Giusi Princi, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Caterina Chinnici e Flavio Tosi.

L’iniziativa nasce dalle segnalazioni e dalle preoccupazioni espresse dagli operatori del settore dell’autotrasporto, che denunciano un aumento dei costi logistici destinato a ripercuotersi sulle imprese e sui consumatori finali.

Nel corso di una serie di incontri istituzionali in Sardegna, tra Sassarese e Cagliaritano, Falcone ha ribadito il ruolo strategico del trasporto marittimo per le regioni insulari.

«Il trasporto marittimo è una infrastruttura essenziale per la continuità territoriale delle isole e per l’integrazione delle loro economie nel mercato unico europeo. Costi più elevati per merci e logistica finiscono inevitabilmente per ripercuotersi sulle attività produttive e sui consumatori, aggravando gli svantaggi dell’insularità», ha spiegato l’eurodeputato.

Tra le richieste avanzate alla Commissione europea figurano una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi dei noli, interventi per compensare o eliminare gli effetti dell’ETS marittimo e la creazione di strumenti finanziari specifici per sostenere la continuità territoriale delle isole.

«Per questo chiediamo all’Unione europea maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi, misure per eliminare o compensare gli effetti dell’ETS marittimo e strumenti dedicati, come un Fondo europeo a sostegno della continuità territoriale delle regioni insulari», ha concluso Falcone.

L’iniziativa punta a tutelare la competitività delle imprese di Sicilia e Sardegna, evitando che i rincari del trasporto marittimo si traducano in ulteriori aumenti dei prezzi per famiglie e consumatori.

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