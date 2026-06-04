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Autismo, diritti e inclusione: a Palermo un incontro su scuola, autonomia e futuro delle persone nello spettro

Sabato 6 giugno un appuntamento promosso da ParlAutismo per approfondire diritti, inclusione scolastica, accomodamento ragionevole e progetti individuali per le persone con disturbo dello spettro autistico.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/06/2026 - 15:18
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Eventi

Un momento di confronto, formazione e orientamento dedicato ai diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie. Sabato 6 giugno, dalle 9 alle 12.30, l’Associazione Nazionale ParlAutismo organizza a Palermo un incontro gratuito aperto a cittadini, famiglie, insegnanti e operatori del settore presso il Centro Ortopedico Ferranti di viale Aiace 200.

L’iniziativa punta ad approfondire le più recenti novità normative e le migliori pratiche clinico-comportamentali, con particolare attenzione all’inclusione scolastica, ai percorsi di autonomia e alla delicata fase di transizione verso l’età adulta.

Alla tavola rotonda prenderanno parte l’avvocato Giuseppe Impiduglia, la fondatrice di ParlAutismo Rosi Pennino e la vicepresidente dell’associazione Annamaria Bellitteri.

«Questo appuntamento rappresenta un tassello fondamentale nel nostro percorso di sensibilizzazione e supporto operativo alle famiglie. Oggi più che mai è necessario fare chiarezza sugli strumenti normativi a tutela dei nostri ragazzi, garantendo una continuità assistenziale e progettuale che guardi concretamente anche al loro futuro da adulti», afferma Rosi Pennino.

Tra i temi principali dell’incontro ci sarà il Decreto Legislativo 62/2024, che introduce la Certificazione Unica per la disabilità e ridefinisce le procedure di accertamento, con importanti ricadute sul percorso scolastico e sull’accesso ai servizi dopo la conclusione degli studi.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al concetto di accomodamento ragionevole, principio sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che impone l’adozione di adattamenti e misure concrete per garantire piena accessibilità e pari opportunità nei contesti scolastici, lavorativi, sanitari e sociali.

Un altro focus riguarderà il Progetto Terapeutico Individualizzato (PTI), il Progetto Individuale previsto dalla Legge 328/2000 e l’approccio cognitivo-comportamentale ABA, strumenti fondamentali per costruire percorsi personalizzati capaci di favorire autonomia, inclusione e qualità della vita.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per approfondire diritti, strumenti e opportunità dedicate alle persone autistiche, promuovendo una maggiore consapevolezza e una partecipazione attiva della comunità nella costruzione di percorsi inclusivi.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

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