Teatro d'estate

Biondo d'estate 2026, alla GAM di Palermo debutta la stagione estiva del Teatro Biondo

Al via alla GAM di Palermo la stagione estiva del Teatro Biondo con lo spettacolo dedicato a Filippo Tommaso Marinetti, il thriller sentimentale ''La belva'' e le letture dei finalisti del Premio Nazionale Teatro Biondo per la nuova drammaturgia under 40.

Teatro Biondo

Prende il via venerdì 12 giugno nel suggestivo Chiostro della Galleria d’Arte Moderna “Empedocle Restivo” di Palermo la nuova edizione di “Biondo d’estate”, la stagione estiva del Teatro Biondo, realizzata in collaborazione con Civita Sicilia. Un cartellone che unisce teatro, musica, incontri e nuove drammaturgie all'interno di uno dei luoghi culturali più affascinanti della città.

Ad aprire la rassegna sarà “SPARIAMO! (contro ogni mefitica mediocrità)”, spettacolo scritto e diretto da Corrado Veneziano dedicato alla figura di Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del Futurismo. Lo spettacolo andrà in scena il 12 e il 13 giugno alle ore 21 e vedrà protagonisti Marco Prosperini e Francesca Barbi Marinetti, critica d'arte e nipote del celebre intellettuale italiano, accompagnati dalle musiche originali eseguite dal vivo da Oscar Bonelli.

L'opera ripercorre la vita e il pensiero di Marinetti attraverso una struttura narrativa costruita come una lunga intervista che affronta aspetti personali, artistici, letterari e politici del padre del Futurismo, fino alla lettura finale del celebre Manifesto pubblicato nel 1909.

Il 14 e il 16 giugno sarà invece la volta de “La belva”, thriller sentimentale scritto, diretto e interpretato da Giuseppe Moschella insieme a Emanuela Mulè. Lo spettacolo nasce come omaggio all'attore e drammaturgo siciliano Enzo Consoli e affronta il tema delle fragilità emotive e delle relazioni affettive segnate dalla dipendenza e dal bisogno di controllo.

Le musiche originali di Diego Spitaleri, eseguite dal vivo con Riccardo Lo Bue e Marcello Cinà, diventano parte integrante della narrazione, contribuendo a costruire un'atmosfera intensa e coinvolgente che accompagna il pubblico in un viaggio tra desiderio, paura e conflitto interiore.

Accanto agli spettacoli, la rassegna ospiterà anche gli appuntamenti dedicati alla seconda edizione del Premio Nazionale Teatro Biondo per la nuova drammaturgia under 40, coordinati da Rosario Palazzolo.

Sabato 13 giugno alle ore 19 saranno letti brani de “I figli dell’alba” di Domenico Ciaramitaro, interpretati dagli allievi della Scuola di recitazione del Teatro Biondo Noemi Migliaccio e Gabriele Greco. Martedì 16 giugno, sempre alle 19, sarà invece presentato “Mal di schiena” di Chiara Terigi, con le letture di Simona Adele Buscemi e Manuela Tuzzolino.

La stagione Biondo d’estate 2026 proseguirà fino al 28 giugno con altri appuntamenti dedicati al teatro contemporaneo, confermando il ruolo del Teatro Biondo di Palermo come punto di riferimento culturale per la città e per l'intera scena teatrale siciliana.