Scuola e animali

Canile Municipale e Istituto Cascino insieme, Fabrizio Ferrandelli: ''I giovani protagonisti della tutela degli animali''

Il progetto ''Panormus. La Scuola adotta la Città'' avvicina gli studenti dellIstituto Cascino alla realtà del Canile Municipale. L'assessore Fabrizio Ferrandelli: sensibilizzare i giovani significa costruire una Palermo più responsabile e solidale.

Comune di Palermo

Una giornata dedicata all'educazione civica, al rispetto degli animali e alla sensibilizzazione delle nuove generazioni. Si è concluso con la partecipazione del Presidio Sanitario Veterinario e del Canile Municipale di Palermo il progetto “Panormus. La Scuola adotta la Città”, promosso dal Comune e accolto dall’Istituto Superiore Cascino, prima scuola ad adottare simbolicamente il Canile nell’ambito del percorso educativo cittadino.

A margine dell'iniziativa, l'assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento delle scuole nella diffusione della cultura del rispetto e della tutela degli animali.

«Desidero ringraziare gli studenti, i docenti e la dirigente scolastica dell’Istituto Cascino per aver scelto di condividere con noi un’esperienza di grande valore civico ed educativo», ha dichiarato Fabrizio Ferrandelli.

Nel corso delle settimane precedenti gli studenti hanno visitato il Canile Municipale, incontrando gli operatori comunali, i veterinari e le associazioni di volontariato impegnate quotidianamente nella cura e nella protezione degli animali ospitati nella struttura.

Momento particolarmente significativo della manifestazione è stata la presenza sul palco di una cagnolina ospite del canile, scelta come simbolo dei tanti animali in cerca di una famiglia.

«Oggi abbiamo voluto portare sul palco una cagnolina ospite del canile, simbolo delle centinaia di animali abbandonati che attendono una famiglia. È stato un gesto semplice ma significativo: il tentativo di dare voce a chi una voce non ce l’ha», ha spiegato l'assessore.

L'obiettivo del progetto è rafforzare il legame tra il Canile Municipale di Palermo e la comunità cittadina, promuovendo una maggiore consapevolezza sui diritti degli animali e sull'importanza delle adozioni canine.

«Educare le nuove generazioni al rispetto degli esseri viventi significa investire in una città più giusta, più solidale e più responsabile», ha aggiunto Fabrizio Ferrandelli, evidenziando il ruolo fondamentale che i giovani possono svolgere nella diffusione di questi valori.

L'assessore ha inoltre rivolto un appello affinché gli studenti diventino promotori del messaggio di sensibilizzazione all'interno delle proprie famiglie e della società.

«L’auspicio è che i ragazzi diventino ambasciatori di questo messaggio presso amici e familiari, contribuendo a promuovere le adozioni e a offrire una seconda possibilità ai tanti cani che oggi vivono nei box del canile. Nessun animale dovrebbe trascorrere la propria vita in una gabbia quando potrebbe trovare l’affetto e il calore di una famiglia», ha affermato.

La collaborazione tra istituzioni, scuola, operatori comunali, veterinari e associazioni rappresenta, secondo l'assessore, un modello virtuoso per costruire una città più inclusiva e attenta ai soggetti più fragili.

«Quella tra istituzioni, scuola, operatori comunali, veterinari e associazioni è un’alleanza preziosa per la città che vogliamo costruire: una Palermo capace di prendersi cura dei più fragili, compresi coloro che non possono parlare ma che hanno ugualmente diritto a rispetto, dignità e amore», ha concluso Fabrizio Ferrandelli.