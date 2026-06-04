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Arte e natura

Cloris incanta l'Orto Botanico di Palermo: successo per il viaggio di Pinocchio tra arte e biodiversità

Grande partecipazione per la seconda edizione di ''Cloris - Storia di un seme ostinato'', il progetto che ha trasformato l'Orto Botanico di Palermo in un percorso immersivo tra teatro, musica, danza e riflessione ecologica ispirato a Pinocchio
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/06/2026 - 15:35
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Eventi

L’Orto Botanico di Palermo si è trasformato in un grande palcoscenico naturale in occasione della seconda edizione di “Cloris – Storia di un seme ostinato. Il viaggio di Pinocchio nell’Orto Botanico di Palermo, andata in scena il 3 giugno nella suggestiva cornice del giardino storico del capoluogo siciliano.

Il progetto, ideato da Maria Clara Amato nell’ambito delle celebrazioni per il Bicentenario della nascita di Carlo Collodi, ha proposto una rilettura contemporanea ed ecologica della figura di Pinocchio, interpretato come un “seme ostinato”, capace di crescere, trasformarsi e adattarsi ai cambiamenti, proprio come accade nel mondo naturale.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio dell’Orto Botanico del Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo e promossa da Teatri di Pietra, Orto Botanico di Palermo, Estreusa, Agricantus Teatro e Pangea, in collaborazione con CoopCulture, ha rinnovato il dialogo tra arti performative, paesaggio e ricerca scientifica.

Per circa novanta minuti il pubblico ha attraversato alcuni dei luoghi più iconici dell’Orto Botanico, dalla scalinata del Gymnasium alla Serra Carolina, dal Ficus Magnolioide all’Aquarium, seguendo un itinerario costruito attorno ai temi simbolici del seme, della crescita e della metamorfosi.

Le performance artistiche si sono intrecciate con momenti di approfondimento dedicati alla biodiversità e alla sostenibilità ambientale, offrendo un’esperienza immersiva capace di coniugare spettacolo, divulgazione e valorizzazione del patrimonio naturale.

Tra i protagonisti della manifestazione Sergio Vespertino, Miriam Palma, Paola Saribas, Lorenzo Della Rocca, Elisa Carta Carosi, Virginia Maiorana e l’Ensemble VocalitàCantoTeatro “Il Corpo della Voce”. A completare il programma sono stati gli interventi del professor Rosario Schicchi, della ricercatrice Milena Simeoni e del coltivatore di piante officinali Aldo Bongiovanni.

La manifestazione ha inoltre rappresentato un momento di incontro tra numerose realtà culturali e istituzionali aderenti alla rete dei Teatri di Pietra 2026, confermando la capacità del progetto di creare connessioni tra territori, patrimonio culturale e spettacolo dal vivo.

Grazie al sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, “Cloris” ha confermato la propria vocazione multidisciplinare, trasformando uno dei luoghi simbolo della biodiversità siciliana in uno spazio di riflessione sul rapporto tra uomo, ambiente e cultura.

 

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