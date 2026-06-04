Vita Senza Barriere

Disabilità, la Cisl lancia il progetto ''Vita Senza Barriere'': ''Palermo diventi una città inclusiva''

Dalla salute di prossimità all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, passando per il sostegno ai caregiver e il rafforzamento dei servizi territoriali. Al centro dell'incontro ''Vita Senza Barriere'' le strategie per trasformare Palermo in una città senza ostacoli.

Costruire una città più inclusiva, capace di garantire diritti, servizi e opportunità alle persone con disabilità e agli anziani non autosufficienti. È questo l’obiettivo delle proposte presentate dalla Cisl Palermo Trapani nel corso dell’incontro “Vita Senza Barriere”, ospitato all’Auditorium San Mattia ai Crociferi e patrocinato dal Comune di Palermo.

Al centro del confronto la necessità di creare una rete stabile tra istituzioni, parti sociali, terzo settore e mondo produttivo attraverso un vero e proprio Patto sociale che consenta di superare le fragilità del territorio e trasformarle in occasioni di sviluppo inclusivo.

Tra le proposte avanzate dalla Cisl figurano un Protocollo per la Salute di Prossimità, finalizzato a coordinare case di comunità, medici di famiglia, farmacie e associazioni locali per migliorare la presa in carico delle persone fragili; un Accordo Quadro per la non autosufficienza, con percorsi formativi retribuiti per i caregiver familiari, supporto psicologico e servizi domiciliari; e un’Intesa Metropolitana per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso il coinvolgimento di imprese, centri per l’impiego, cooperative sociali e sindacati.

Ad aprire i lavori è stata la segretaria generale della Cisl Palermo Trapani, Federica Badami.

«Nel territorio palermitano e nella provincia vivono oltre 15 mila persone con disabilità e una percentuale della popolazione che sperimenta forme di disabilità significative compresa tra il 5 e l’8 per cento. Se includiamo le forme lievi e moderate si arriva al 10-12 per cento dei residenti», ha spiegato.

A questi numeri si aggiungono oltre 9 mila studenti con disabilità che necessitano di sostegno scolastico e più di 60 mila domande di invalidità civile presentate all’Inps.

«Una famiglia su tre, in qualche modo, è coinvolta dal tema della disabilità o della non autosufficienza. Eppure la risposta che la città offre è ancora troppo spesso un percorso a ostacoli: tempi lunghi per visite e certificazioni, liste d’attesa per i servizi riabilitativi e una presa in carico frammentata tra uffici sanitari, sociali, scolastici e previdenziali», ha aggiunto Badami.

Secondo la segretaria generale, Palermo può realmente diventare una città senza barriere solo adottando una visione integrata che metta al centro il progetto di vita personalizzato delle persone con disabilità, investendo nella salute di prossimità, nella non autosufficienza e nell’inclusione lavorativa.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema del lavoro.

«Quando diciamo che un’azienda deve applicare il collocamento mirato non stiamo chiedendo soltanto un’assunzione numerica, ma la costruzione di un percorso organizzativo che tenga conto delle esigenze della persona, delle tecnologie disponibili e della necessaria flessibilità», ha sottolineato Badami.

Altro tema centrale è quello del Dopo di Noi.

«Per noi è soprattutto un Durante Noi, fatto di percorsi graduali di autonomia, sperimentazioni e progetti di vita che accompagnino le persone e le famiglie nel tempo», ha evidenziato.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore comunale alle Attività sociali e socio-sanitarie Mimma Calabrò, la garante regionale dei diritti delle persone con disabilità Carmela Tata, il direttore generale dell’Asp Palermo Alberto Firenze, il direttore provinciale Inps Carmelo Sciuto, il presidente regionale Anffas Antonio Costanza e il dirigente dell’Ambito territoriale di Palermo Bernardo Moschella.

«Le barriere più difficili da abbattere non sono sempre quelle che si vedono. Esistono ostacoli fatti di solitudine, indifferenza e mancanza di opportunità che impediscono a tante persone di sentirsi davvero parte della comunità», ha dichiarato l’assessore Mimma Calabrò.

A chiudere i lavori il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana.

«La vera sfida non è soltanto garantire servizi, ma costruire una rete sociosanitaria territoriale capace di accompagnare le persone con disabilità e le loro famiglie lungo tutto il percorso di vita. Occorre investire nella prossimità, valorizzare i territori e mettere al centro dignità, autonomia e progetto di vita di ogni persona», ha concluso.