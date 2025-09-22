CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:23
Disability Pride Palermo

Disability Pride Palermo 2025, Calabrò: ''Un atto di coraggio collettivo, Palermo città più inclusiva''

L'assessora Mimma Calabrò traccia un bilancio positivo della terza edizione del Disability Pride Palermo: due giorni di eventi, laboratori e parata finale che hanno trasformato il centro storico in un simbolo di inclusione e partecipazione.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 22/09/2025 - 11:32
|
Eventi
Comune di Palermo

Si è conclusa con un bilancio positivo la terza edizione del Disability Pride Palermo, svoltasi il 20 e 21 settembre 2025. L’evento ha animato il centro storico della città con laboratori, mostre fotografiche, momenti di confronto e una parata finale che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini e del sindaco Roberto Lagalla.

«Il Disability Pride non è solo una manifestazione, ma un atto di coraggio collettivo per affermare diritti e dignità», ha dichiarato l’assessora alle Politiche sociali Mimma Calabrò, sottolineando come Palermo sia pronta ad abbracciare una visione nuova della disabilità, non come limite ma come parte integrante del tessuto sociale e culturale della città.

Il Comune di Palermo, che ha sostenuto l’iniziativa sin dalla prima edizione, ha ribadito l’impegno a costruire una comunità più inclusiva, attenta e solidale. «Il bilancio dell’edizione 2025 è positivo – ha aggiunto Calabrò –: due giornate intense di festa e riflessione hanno portato partecipazione, emozione e consapevolezza, dimostrando che solo una città che non lascia indietro nessuno può definirsi davvero giusta».

Il Disability Pride Palermo 2025 si conferma dunque come un appuntamento centrale nella crescita culturale della città, capace di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere un cambiamento concreto verso una società senza barriere.

Per Pasquale Di Maggio, Garante per i diritti delle persone con disabilità: "Esprimo grande soddisfazione per l'esito dello svolgimento del Disability Pride che si è svolto a Palermo il 20 e il 21 settembre dal titolo "La città che vogliamo" intreccia vite interdipendenti. Una manifestazione che ha alternato momenti di riflessione, laboratori e proiezioni video e che si è conclusa con il corteo colorato e rumoroso che ha percorso le vie della nostra città nella giornata di ieri. Un momento importante per gridare e fare sentire alla città che ci sono diritti che vanno tutelati e per il cui rispetto è giusto farsi sentire. Un grido che deve essere ascoltato e che merita delle risposte concrete. Agli organizzatori dell'evento e a coloro che hanno reso possibile la manifestazione va il mio più sentito ringraziamento. Palermo inclusiva è un sogno realizzabile. Se ognuno fa qualcosa insieme si può fare molto".

 
Fonte: Comune di Palermo
