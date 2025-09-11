CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:23
CERCA:
Ambiente

''Escursionismo, un'avventura tra mare, montagne e natura'': l'evento del WWF Sicilia nord Occidentale a piazzetta Bagnasco

Venerdì 12 settembre alle 18, piazzetta Bagnasco ospita l'incontro del WWF Sicilia Nord Occidentale dedicato all'escursionismo come esperienza di tutela ambientale e turismo sostenibile.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 11/09/2025 - 08:28
|
Eventi

S’intitola “Escursionismo, un’avventura tra mare montagne e natura” l’evento promosso alle 18 di venerdì 12 Settembre in piazzetta Bagnasco dal WWF Sicilia nord Occidentale. Un pomeriggio di piena immersione nella natura attraverso un’associazione che ha fatto della tutela dell’ambiente la sua forza 4e la sua quotidiana a battaglia.

Ne parlano Giorgio De Simone, referente del gruppo escursionismo e guida naturalistica del WWF Sicilia nord Occidentale; Pietro Ciulla, delegato regionale dell’associazione; Salvo Balsamo, referente dei “Cammini Magna Via Francigena”; Pino Casamento, organizzatore di escursioni; Valentina Incrapera, guida naturalistica e vice presidente dell’associazione.

Prosegue la stagione di piazzetta Bagnasco,  promossa dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.

Il WWF Italia

Nasce nel 1966 e dopo qualche anno viene attivata la sede siciliana a Palermo nel 1971. Le attività principali del WWF sono la tutela dell’ambiente e della fauna selvatica. Tante quelle correlate agli scopi sociali, tra cui l’escursionismo. Da sempre i volontari del WWF si dedicano anche all’escursionismo naturalistico per far conoscere il proprio territorio e l’ambiente ai soci.  Da anni un gruppo interno all’associazione si occupa di programmare, pianificare e svolgere in sicurezza escursioni, trekking e cammini, attraversando sentieri montani, collinari e costieri.

Su oltre 200 soci abbiamo oltre 150 escursionisti abituali e ogni settimana si svolgono escursioni che possono esse da facili a difficili oltre a passeggiate alla scoperta di luoghi e borghi della Sicilia affinché si possa incentivare il turismo naturalistico.

Negli ultimi anni alcuni soci si sono dedicati ai cammini, un tipo di turismo lento che vuole essere anche un modo di approcciare il territorio rivolto sia alla scoperta della natura, dei territori, ma soprattutto di collegare abitati tra di loro per conoscere l’identità di questi paesaggi rurali. Nel gruppo sono presenti guide naturalistiche abilitate allo svolgimento di tale professione, che da volontari  dedicano parte del loro tempo a pianificare e accompagnare il gruppo dei soci. Solo i soci possono partecipare alle escursioni per rafforzare quello spirito di appartenenza a un modo di vivere e pensare in maniera ecosostenibile.

Letto: 778 volte
  WWF Sicilia Nord Occidentaleescursionismo Palermopiazzetta BagnascoAssociazione Bagnascoturismo naturalistico Siciliatrekking WWF Siciliaescursioni natura Palermosostenibilità ambientale WWFPalermo

Leggi anche

TTG Rimini
Palermo protagonista al TTG di Rimini, Anello: ''Promuoviamo una città da vivere tutto l'anno''
convegno
A Palermo il convegno ''Rispetto delle Donne: una Cultura in Progress'' promosso da UCID, Zonta e AIDU Sicilia
Sposa del Mediterraneo
Inaugurata Sposa del Mediterraneo 2025 a Palermo: sfilate, seminari e novità del wedding fino al 12 ottobre
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
inclusione e solidarietà
Palermo tra inclusione e solidarietà, Calabrò: ''Costruiamo insieme una città più solidale e inclusiva''
October Books and Events
Gangi, al via ''October Books and Events'' con la giornata di studi ''La sapienza del creato e la voce di Francesco''
Monte Pellegrino
Palermo celebra i 30 anni della Riserva di Monte Pellegrino con il docufilm ''Dove è nata la biodiversità''
dibattito storico-politico
''Palestina/Israele, un conflitto secolare'': all'Istituto Gramsci Siciliano un dibattito dal sionismo alle tragedie di Gaza
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
via Maqueda
Crollo in via Maqueda, sei negozi chiusi: CNA Palermo chiede interventi urgenti
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
Festa dei Nonni
Festa dei Nonni 2025: origini, significato e idee per sorprendere i nonni il 2 ottobre
scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Bonus Sociale Idrico
Amap: accordo con Poste Italiane per il Bonus Sociale Idrico anche agli utenti condominiali

In Primo Piano

fiume Oreto
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

La parola alla città

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

Appuntamenti

October Books and Events
October Books and Events
Gangi celebra l''October Books and Events'': un mese tra libri, arte e cultura
Artigianato in teatro
Artigianato in teatro
''Artigianato in teatro'': al Cineteatro Colosseum di Palermo due giornate dedicate a cultura, creatività e solidarietà
Teatro
Teatro
Palermo, al via la nuova stagione teatrale ''Scenari Apparte'' al Teatro Apparte: si parte con ''Lu curtigghiu di li raunisi''

Opinioni a confronto

Giunta Lagalla
Giunta Lagalla
Il fallimento della giunta Lagalla: Aldo Penna solleva dubbi sui ritardi dei progetti ''bandiera'' e sulle emergenze cittadine
di Aldo Penna
ripartenza di settembre
ripartenza di settembre
Fine vacanze e ripartenza di settembre: l'Italia riparte tra scuola, lavoro e nuove sfide economiche
di Palermomania.it
sanità digitale Sicilia
sanità digitale Sicilia
Il ticket sanitario si può pagare online, ma la ricetta va ancora timbrata: in Sicilia la digitalizzazione è solo sulla carta
di Palermomania.it
suicidio assistito
suicidio assistito
Don Aldo Buonaiuto: ''Durante l'Anno Santo dedicato alla speranza, in Italia qualcuno pensa a come spegnere la vita''
di Don Aldo Buonaiuto