mercoledì07 ottobre 2026, 00:17
Musica underground

Fastidio Festival, a Palermo l'edizione zero: dodici band da tutta Italia per celebrare la cultura underground

Debutta ai Cantieri Culturali alla Zisa la prima edizione del Fastidio Festival, una giornata dedicata alla scena indipendente italiana con dodici band provenienti da diverse città del Paese e una rete di artisti, creator e realtà culturali.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 09/06/2026 - 10:34
|
Eventi

Nasce a Palermo un nuovo appuntamento dedicato alla musica indipendente e alle culture alternative. Venerdì 17 luglio lo Spazio Open dei Cantieri Culturali alla Zisa ospiterà l'edizione zero del Fastidio Festival, manifestazione che punta a diventare un punto di riferimento per la scena underground italiana.

L'evento riunirà dodici band provenienti da diverse città italiane, insieme ad artigiani, creator, divulgatori e operatori culturali, con l'obiettivo di costruire uno spazio di incontro e confronto tra musica, arte e creatività indipendente.

Gli organizzatori descrivono il festival come un progetto collettivo nato per valorizzare quelle realtà artistiche che spesso restano fuori dai circuiti più commerciali, ma che rappresentano una parte vitale della produzione culturale contemporanea.

«Fastidio Festival nasce dall'esigenza di creare uno spazio reale per la musica underground e per tutte quelle realtà artistiche che spesso restano fuori dai circuiti più visibili, pur essendo estremamente vive e attive», spiegano gli organizzatori.

La line-up offrirà una panoramica ampia delle sonorità alternative italiane, attraversando generi che spaziano dall'indie rock al post-punk, dal noise al metal, fino alle contaminazioni elettroniche e sperimentali.

Da Firenze arriveranno gli Zebra TSO, mentre da Pisa saranno presenti i Tonno. Da Trieste giungeranno i Katana Koala Kiwi, formazione che mescola influenze indie ed elettroniche.

La Sicilia sarà rappresentata da numerosi progetti. Da Catania saliranno sul palco i Mother Giraffe, gli Helen Burns e i Kōhei, mentre Palermo sarà protagonista con i Kaliningrad, i To Open A Mind, i Mostardacida, gli SWA, i Bunnyblack e i Karon.

Ogni gruppo porterà sul palco una propria identità artistica, contribuendo a costruire una giornata caratterizzata da linguaggi differenti ma accomunati dalla ricerca sonora e dalla libertà espressiva che contraddistingue il panorama underground.

«Non volevamo costruire soltanto una line-up, ma un contesto in cui artisti, collettivi e pubblico potessero incontrarsi in maniera orizzontale e accessibile», sottolineano gli organizzatori.

Oltre ai concerti, il Fastidio Festival ospiterà spazi dedicati ad artigiani, creator e figure impegnate nella divulgazione musicale e culturale, trasformando l'appuntamento in un'occasione di incontro per l'intera comunità creativa indipendente.

L'obiettivo dichiarato è quello di dare vita a un evento stabile nel tempo, capace di sostenere e mettere in relazione le diverse realtà della scena musicale italiana, contribuendo alla crescita culturale della città e del territorio.

Letto: 904 volte
  Fastidio FestivalPalermoCantieri Culturali alla Zisamusica undergroundscena indipendente italianaconcerti PalermoZebra TSOTonno bandKatana Koala Kiwifestival musica indipendente Sicilia

Ti potrebbe interessare?

Fastidio Festival 2026 annullato: salta l'evento in programma ai Cantieri Culturali alla Zisa

Leggi anche

Accoglienza e diritti
Diritto d'asilo in Europa, confronto a Palermo tra istituzioni, giuristi e operatori
Pupi e inclusione
Museo Pasqualino, dal Disability Pride a Morgana Off: pupi e spettacoli nei quartieri di Palermo
Tesori da scoprire
Santa Flavia debutta a Le Vie dei Tesori: tre weekend tra borghi marinari, Solunto e dimore nobiliari
Arte nelle periferie
Ballarò Buskers porta arte e spettacoli allo ZEN e al CEP: due giorni di preview prima del decennale
Inclusione in piazza
''Pizzaioli per un giorno'', a Palermo i ragazzi di Teacch House mettono le mani in pasta
Sapori di mare
Cefalù celebra il Mediterraneo con Tarabà: tre giorni tra pesce locale, cucina e sostenibilità
Inclusione e diritti
Disabilità, la ministra Alessandra Locatelli a Palermo il 2 e 3 ottobre: due giorni di incontri sul territorio
Musica a Monreale
Monreale, la musica racconta ''La Vita di Cristo'': sette concerti nel Duomo dal 2 al 9 ottobre
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip
Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip

In Primo Piano

Servizi pubblici
Servizi pubblici
Illuminazione ripristinata a Villaggio Santa Rosalia-Montegrappa, Davi': ''Intervento tempestivo di AMG Energia''
Vertenza occupazionale
Vertenza occupazionale
Ex Almaviva, Chinnici: ''Tempi certi per la ricollocazione dei lavoratori''
Illuminazione pubblica
Illuminazione pubblica
Palermo, guasto all'illuminazione tra Verdinois e Basile: cavi danneggiati durante alcuni lavori
Inclusione scolastica
Inclusione scolastica
Sostegno nelle scuole siciliane, Flc Cgil: ''Studenti senza docenti, ritardi inaccettabili sui posti in deroga''

La parola alla città

Decoro urbano
Decoro urbano
Diserbo in via Monti Iblei, Cuticchio: ''Intervengono le associazioni, il Comune che fa?''
Alberi rimossi
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Piazza Leoni ancora senza segnaletica dopo il nuovo asfalto, Comitati Civici Palermo: ''Pericolo quotidiano, si intervenga subito''

Appuntamenti

Cinema all'aperto
Cinema all'aperto
CinePark al Nauto Park di Palermo: tre film gratuiti sul prato davanti al mare
Musica e arte
Musica e arte
''Sette note per l'Arte'', il Trio Mulè in concerto a Palazzo Belmonte Riso
Danza e culture
Danza e culture
Kalaivizha 2026 porta a Palermo il Bharatanatyam: al Teatro Don Orione l'incontro tra culture

Opinioni a confronto

prime Comunioni
prime Comunioni
Comunioni a Palermo: chiedere ascolto alla Chiesa è chiedere troppo?
di Vito Valenti
futuro di Mondello
futuro di Mondello
Mondello, finisce la sospensiva per Italo Belga: ora Palermo deve decidere
di Vito Valenti
Classi e integrazione
Classi e integrazione
Studenti stranieri, tetto del 30% nelle classi: integrazione o un problema spostato altrove?
di Vito Valenti
Comunioni e polemiche
Comunioni e polemiche
Comunioni a Palermo, dietro lo scontro con la Curia c'è un affare da 20 milioni: ma la fede è diventata un business?
di Vito Valenti