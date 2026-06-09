Violenza di genere

Femminicidio e narcisismo patologico, a Palermo la presentazione della sesta edizione del saggio curato da Andrea Giostra

Il 12 giugno alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia sarà presentata la sesta edizione del saggio curato da Andrea Giostra, dedicato al rapporto tra femminicidio, narcisismo patologico e prevenzione delle relazioni pericolose.

Un confronto multidisciplinare per approfondire le dinamiche della violenza di genere, comprendere il fenomeno del narcisismo patologico e promuovere strumenti di prevenzione delle relazioni tossiche. Venerdì 12 giugno, dalle 16 alle 19, l'Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia di Palermo ospiterà la presentazione della sesta edizione del saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, curato dallo psicologo clinico e criminologo Andrea Giostra.

L'opera, realizzata con il contributo di 31 autori provenienti dal mondo della magistratura, dell'università, della scuola e delle professioni, rappresenta uno dei progetti divulgativi più articolati dedicati alla prevenzione della violenza nelle relazioni affettive. La nuova edizione è stata ampliata con approfondimenti scientifici, contributi giuridici e testimonianze dirette.

Durante l'evento sarà inoltre proiettato il cortometraggio “Tainted Love” della regista e attrice Romina Caruana, ispirato a una storia vera di violenza domestica. Alla presentazione saranno presenti anche gli attori Valentina Barresi e Luigi Maria Rausa.

Nato nel dicembre 2023 e distribuito gratuitamente in formato digitale, il volume è diventato negli anni uno strumento di sensibilizzazione e formazione, protagonista di oltre 150 incontri pubblici tra scuole, università, associazioni e istituzioni, coinvolgendo migliaia di cittadini e studenti in tutta Italia.

Tra le principali novità della sesta edizione figurano i contributi di dodici nuovi autori e approfondimenti dedicati alla tutela delle vittime vulnerabili, alla prevenzione della vittimizzazione secondaria, all'analisi statistica della violenza di genere e ai percorsi di recupero per i condannati. Il volume ospita inoltre le testimonianze di due donne e di quattro studentesse del Liceo delle Scienze Umane Finocchiaro Aprile di Palermo.

La revisione scientifica del testo è affidata al professore Girolamo Lo Verso, psicoterapeuta e già docente ordinario dell'Università degli Studi di Palermo, che nel suo contributo evidenzia la necessità di comprendere i meccanismi psicologici che alimentano il controllo e la manipolazione nelle relazioni affettive.

Tra gli autori figurano anche la procuratrice aggiunta di Palermo Laura Vaccaro, il consigliere della Corte d'Appello di Caltanissetta Fabio Pilato, la giudice del Tribunale di Sorveglianza di Palermo Raimonda Tomasino, il sociologo Emilio Vergani e la professoressa di statistica Mariangela Sciandra, che affrontano il fenomeno della violenza di genere da prospettive giuridiche, sociali e criminologiche.

L'incontro del 12 giugno offrirà l'opportunità di approfondire il ruolo della prevenzione primaria, dell'educazione e della consapevolezza nella lotta contro il femminicidio e ogni forma di violenza relazionale, attraverso il contributo di esperti, studiosi e rappresentanti delle istituzioni.

L'iniziativa gode del patrocinio di numerosi enti pubblici, scuole, associazioni e organizzazioni nazionali impegnate nella promozione della cultura della legalità, del rispetto e della tutela dei diritti delle donne.