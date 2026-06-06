mercoledì07 ottobre 2026, 00:17
Giornata sulla Gentilezza

Giornata della Gentilezza a Palermo, al Teatro Politeama studenti, artisti e professionisti per promuovere rispetto e inclusione

Al Teatro Politeama di Palermo la ''Giornata sulla Gentilezza'', promossa dal Comune di Palermo e dall'Università, ha coinvolto studenti, artisti e professionisti in un percorso dedicato ai valori del rispetto, dell'ascolto e della solidarietà. Natalia Re: ''Bene promuovere la gentilezza in ogni sua forma, investendo sui giovani''.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 06/06/2026 - 12:22
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Eventi

Una giornata dedicata alla riflessione, all’arte e all’impegno sociale per promuovere la gentilezza come valore concreto e trasformativo. È' stato questo l'obiettivo de la “Giornata sulla Gentilezza”, l'evento proposto e organizzato dal Comune di Palermo, che si è svolto al Teatro Politeama di Palermo, e ha visto la partecipazione di studenti, artisti, professionisti e cittadini in un percorso condiviso di crescita personale e collettiva.

Uno dei momenti salienti dell'evento è stato il Simposio sulla Gentilezza,  ispirato alla tradizione del dialogo filosofico che  ha offerto uno spazio di confronto sul significato autentico della gentilezza, intesa non come semplice cortesia, ma come forma profonda di rispetto verso sé stessi e gli altri. 

“La gentilezza - spiega Natalia Re, Presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza - non è un gesto formale, ma una scelta quotidiana che educa, costruisce e unisce. Investire sui giovani significa accompagnarli verso una consapevolezza nuova, capace di generare comunità più sane e responsabili. Il Mig rinnova il proprio impegno nella diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sull’ascolto e sulla valorizzazione della persona, promuovendo iniziative che coinvolgano in particolare le nuove generazioni. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a Loredana Tarallo, Simonetta Casa e Marica Castello per l’impegno e la cura nell’organizzazione di una giornata così significativa per la città". 

A impreziosire la serata la voce della cantante palermitana Daria Biancardi. "Sono felice e orgogliosa - ha detto la Biancardi - di portare la gentilezza sul palco e di 
trasformarla in emozione condivisa. La musica ha il potere di toccare le persone in profondità e ricordarci quanto sia importante prenderci cura gli uni degli altri”

L’iniziativa ha anche una finalità solidale: parte dei fondi raccolti sarà destinata al recupero di uno spazio sportivo nel quartiere Kalsa, con l’obiettivo di restituire ai giovani un luogo di aggregazione e crescita.

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