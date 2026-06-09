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Giornata della Marina

Giornata della Marina 2026, Palermo capitale delle celebrazioni: consegna della Bandiera di Combattimento alla fregata Spartaco Schergat

Palermo ospita la celebrazione nazionale della Giornata della Marina 2026. In programma la consegna della Bandiera di Combattimento alla fregata Spartaco Schergat e l'apertura al pubblico del Villaggio Marina al Molo Trapezoidale.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/06/2026 - 09:40
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Eventi
Ministero della Difesa Marina Militare

La Marina Militare celebra il 10 giugno la Giornata della Marina 2026, ricorrenza che ricorda una delle pagine più gloriose della storia navale italiana: l'Impresa di Premuda, avvenuta il 10 giugno 1918 durante la Prima Guerra Mondiale.

La data commemora l'azione condotta dai MAS 15 e 21, guidati dal capitano di corvetta Luigi Rizzo, che riuscirono ad affondare la corazzata austro-ungarica Szent István, contribuendo in maniera decisiva a contrastare le operazioni nemiche nel Canale d'Otranto.

Quest'anno sarà Palermo a ospitare la celebrazione principale della Forza Armata. A partire dalle ore 11, alla presenza delle autorità civili e militari, si svolgerà la cerimonia ufficiale durante la quale verrà consegnata la Bandiera di Combattimento alla fregata Spartaco Schergat.

La Bandiera di Combattimento rappresenta uno dei simboli più importanti della tradizione navale italiana, custodendo l'identità, l'onore e i valori dell'unità navale e del suo equipaggio.

Parallelamente alle celebrazioni istituzionali, il Molo Trapezoidale di Palermo ospiterà il Villaggio Marina, spazio aperto alla cittadinanza pensato per avvicinare il pubblico al mondo della Marina Militare.

I visitatori potranno conoscere da vicino le attività della Forza Armata attraverso stand informativi, simulatori, aree espositive, momenti divulgativi e iniziative culturali dedicate alle diverse specialità operative della Marina.

In occasione della Giornata della Marina, inoltre, alcune unità navali e installazioni militari presenti sul territorio nazionale saranno aperte al pubblico secondo le modalità comunicate attraverso i canali ufficiali della Marina Militare.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di incontro tra la Forza Armata e la cittadinanza, consentendo a famiglie, studenti e visitatori di approfondire il ruolo svolto quotidianamente dalla Marina Militare Italiana nella difesa del Paese, nella sicurezza marittima e nelle missioni internazionali.

La manifestazione punta inoltre a valorizzare il lavoro degli equipaggi impegnati nei mari italiani e all'estero, rafforzando il legame tra la Marina e il territorio attraverso una giornata di celebrazione, memoria storica e partecipazione pubblica.

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Fonte: Ministero della Difesa Marina Militare
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