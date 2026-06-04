mercoledì07 ottobre 2026, 00:18
Marina Militare

Giornata della Marina 2026, Palermo ospita le celebrazioni nazionali tra visite a bordo, eventi e proiezioni

Visite a bordo delle navi, Villaggio Marina al Molo Trapezoidale, concerti, proiezioni e appuntamenti aperti al pubblico fino alla cerimonia ufficiale del 10 giugno
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/06/2026 - 09:35
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Eventi
Di Antonio Muñoz Criado - http://www.losbarcosdeeugenio.com/barcos/es/mmi_C550.html, CC BY-SA 3.0, Collegamento

Palermo si prepara a diventare il cuore delle celebrazioni nazionali della Giornata della Marina 2026. Dal 6 al 10 giugno il capoluogo siciliano ospiterà un ricco programma di iniziative aperte alla cittadinanza tra visite a bordo delle unità navali, incontri divulgativi, concerti, proiezioni e attività dedicate alla scoperta delle specialità della Marina Militare.

Il momento centrale delle celebrazioni è previsto per mercoledì 10 giugno alle ore 11, quando presso il Molo Vittorio Veneto si svolgerà la cerimonia ufficiale della Giornata della Marina alla presenza delle autorità politiche e militari.

Dal 7 al 10 giugno alcune navi della Marina Militare ormeggiate nelle acque antistanti il Molo Vittorio Veneto saranno aperte alle visite del pubblico. Gli orari di accesso saranno comunicati attraverso i canali ufficiali della Marina Militare.

Parallelamente, al Molo Trapezoidale sarà allestito il “Villaggio Marina”, uno spazio dedicato all’incontro con cittadini e visitatori che ospiterà stand informativi, simulatori e aree espositive dedicate alle diverse componenti operative della Forza Armata.

Il programma prenderà il via sabato 6 giugno con l’apertura ufficiale del Villaggio alle ore 12. Le visite saranno possibili fino alle 22. La giornata si concluderà con un DJ set dalle 18 alle 20 e con la proiezione del film “Comandante” alle 20.30.

Domenica 7 giugno sarà dedicata all’orientamento professionale, con una presentazione sui percorsi di carriera all’interno della Marina Militare. In serata spazio ancora alla musica e alla proiezione del docufilm “Anime di coraggio”.

Lunedì 8 giugno il focus sarà sulle componenti specialistiche della Marina, con approfondimenti dedicati a palombari, incursori, componente aerea e anfibia. Alle 20.45 saranno proiettate le prime due puntate della docuserie “Vespucci – Il viaggio più lungo”.

Martedì 9 giugno i visitatori potranno approfondire la conoscenza della componente navale, dei sommergibili e dei cacciamine. La serata sarà arricchita dalla proiezione delle ultime due puntate della docuserie dedicata alla nave scuola Amerigo Vespucci e dal concerto della Banda Musicale della Marina al Teatro Biondo.

Mercoledì 10 giugno, giornata conclusiva della manifestazione, il Villaggio Marina trasmetterà in diretta la cerimonia ufficiale. Nel pomeriggio è prevista una presentazione dell’Istituto Idrografico della Marina, mentre in serata si terrà un approfondimento dedicato a Luigi Rizzo, eroe della Prima Guerra Mondiale, seguito dalla proiezione del film “Il destino degli uomini”.

Le iniziative rappresentano un’occasione per conoscere da vicino il mondo della Marina Militare, la sua storia, le sue tecnologie e il ruolo strategico svolto nella sicurezza, nella difesa e nelle attività di soccorso in mare.

 

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Fonte: Marina Militare
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