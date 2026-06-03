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Viticoltura siciliana

Nasce la Festa del Catarratto: due giorni tra vino, cultura e tradizioni a Santa Cristina Gela

Il 6 e 7 giugno a Santa Cristina Gela debutta la prima Festa del Catarratto. Degustazioni, masterclass e tradizioni arbëreshë per celebrare il vitigno più coltivato della Sicilia e il suo percorso di valorizzazione.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/06/2026 - 09:49
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Eventi

Il Catarratto, il vitigno più coltivato della Sicilia e tra i più rappresentativi dell'identità agricola dell'Isola, avrà finalmente una manifestazione interamente dedicata. Il 6 e 7 giugno Santa Cristina Gela ospiterà la prima edizione della Festa del Catarratto, evento promosso dall'Associazione Regionale del Catarratto Autentico (ARCA) per valorizzare uno dei simboli della viticoltura siciliana e il patrimonio culturale del territorio.

La manifestazione nasce dall'iniziativa delle sei aziende fondatrici dell'associazione – Bagliesi, Caruso & Minini, Castellucci Miano, Di Bella, Feudo Disisa e Tenute Lombardo – con l'obiettivo di promuovere una nuova narrazione del Catarratto, restituendo centralità a un vitigno storico che oggi occupa circa 28 mila ettari di vigneti siciliani.

Per due giorni il borgo arbëreshë in provincia di Palermo diventerà il punto d'incontro tra vino, tradizioni popolari, cultura locale ed eccellenze gastronomiche del territorio.

L'evento prenderà il via venerdì 6 giugno alle ore 11 con il discorso inaugurale presso la scalinata della Chiesa di Santa Cristina. Interverranno il sindaco Giuseppe Cangialosi, il presidente di ARCA Sebastiano Di Bella e il presidente dell'Unione dei Comuni Arbëreshë della Sicilia, Leonardo Spera.

Cuore della manifestazione saranno le degustazioni aperte al pubblico, che vedranno la partecipazione di tredici cantine, molte delle quali appartenenti alla DOC Monreale, insieme a nove aziende produttrici di formaggi, miele e specialità tipiche siciliane.

Tra gli appuntamenti più attesi figura la masterclass dedicata al Catarratto, guidata da Othmar Kiem, direttore di Falstaff Italia, insieme all'enologo Tonino Guzzo. Un'occasione per approfondire le diverse espressioni enologiche del vitigno e conoscere le nuove interpretazioni che stanno contribuendo al suo rilancio.

«La prima Festa del Catarratto nasce come esperimento di educazione, promozione e valorizzazione del vitigno più rappresentativo e identitario della nostra isola – afferma Sebastiano Di Bella, presidente di ARCA – con l'obiettivo di fare conoscere le espressioni più autentiche e contemporanee di questo straordinario vitigno, capace di dare vita a vini freschi, eleganti e con un importante potenziale di evoluzione nel tempo».

L'iniziativa rappresenta anche la tappa conclusiva del Tour del Catarratto, un percorso promozionale che nell'ultimo anno ha toccato dieci città italiane e ha contribuito a diffondere la conoscenza dei vini ottenuti da questa varietà autoctona.

Accanto al vino, grande spazio sarà dedicato alla cultura arbëreshë che caratterizza Santa Cristina Gela. Durante entrambe le giornate sono previste sfilate in costume tradizionale e degustazioni di strangùli, tipico piatto locale preparato secondo le antiche tradizioni della comunità.

ARCA riunisce aziende provenienti da diverse aree viticole della Sicilia, dalle Madonie alle colline del Nisseno, dalle vallate del Belice fino al territorio agrigentino, accomunate dalla volontà di promuovere una viticoltura sostenibile, biologica e legata alle peculiarità dei territori di origine.

Negli ultimi anni il Catarratto sta vivendo una vera rinascita grazie alla riscoperta delle sue qualità enologiche. Da vitigno tradizionalmente associato alla produzione quotidiana, oggi viene sempre più valorizzato per la capacità di esprimere vini freschi, complessi, longevi e fortemente identitari.

L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Per partecipare alle degustazioni sarà richiesto un contributo cauzionale di 5 euro per il calice.

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