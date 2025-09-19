CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:23
CERCA:
intelligenza artificiale

Palermo, a piazzetta Bagnasco un incontro su intelligenza artificiale tra ricerca e applicazioni

Venerdì 19 settembre a Palermo, in piazzetta Bagnasco, un evento dedicato all'intelligenza artificiale.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 19/09/2025 - 09:39
|
Eventi

L’intelligenza artificiale tra ricerca e applicazioni commerciali” è il titolo dell’evento che avrà luogo alle 18.30 di venerdì 19 settembre in piazzetta Bagnasco.

Ad animare un pomeriggio, incentrato sulla più importante rivoluzione tecnologica che sta attraversando le nostre vite, saranno Irene Siragusa, dottoressa di ricerca in Information and Communication Technologies, e Harry Shergill, CEO di SLAITECH, società di consulenza digitale con sede a Palermo.

Prosegue la stagione di piazzetta Bagnasco,  promossa dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.

Letto: 862 volte
  intelligenza artificiale Palermoeventi tecnologia Palermopiazzetta Bagnasco eventiricerca IA Siciliaapplicazioni commerciali intelligenza artificialeintelligenza artificialePalermo

Leggi anche

TTG Rimini
Palermo protagonista al TTG di Rimini, Anello: ''Promuoviamo una città da vivere tutto l'anno''
convegno
A Palermo il convegno ''Rispetto delle Donne: una Cultura in Progress'' promosso da UCID, Zonta e AIDU Sicilia
Sposa del Mediterraneo
Inaugurata Sposa del Mediterraneo 2025 a Palermo: sfilate, seminari e novità del wedding fino al 12 ottobre
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
inclusione e solidarietà
Palermo tra inclusione e solidarietà, Calabrò: ''Costruiamo insieme una città più solidale e inclusiva''
October Books and Events
Gangi, al via ''October Books and Events'' con la giornata di studi ''La sapienza del creato e la voce di Francesco''
Monte Pellegrino
Palermo celebra i 30 anni della Riserva di Monte Pellegrino con il docufilm ''Dove è nata la biodiversità''
dibattito storico-politico
''Palestina/Israele, un conflitto secolare'': all'Istituto Gramsci Siciliano un dibattito dal sionismo alle tragedie di Gaza
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
via Maqueda
Crollo in via Maqueda, sei negozi chiusi: CNA Palermo chiede interventi urgenti
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
Festa dei Nonni
Festa dei Nonni 2025: origini, significato e idee per sorprendere i nonni il 2 ottobre
scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Bonus Sociale Idrico
Amap: accordo con Poste Italiane per il Bonus Sociale Idrico anche agli utenti condominiali

In Primo Piano

fiume Oreto
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

La parola alla città

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

Appuntamenti

October Books and Events
October Books and Events
Gangi celebra l''October Books and Events'': un mese tra libri, arte e cultura
Artigianato in teatro
Artigianato in teatro
''Artigianato in teatro'': al Cineteatro Colosseum di Palermo due giornate dedicate a cultura, creatività e solidarietà
Teatro
Teatro
Palermo, al via la nuova stagione teatrale ''Scenari Apparte'' al Teatro Apparte: si parte con ''Lu curtigghiu di li raunisi''

Opinioni a confronto

Giunta Lagalla
Giunta Lagalla
Il fallimento della giunta Lagalla: Aldo Penna solleva dubbi sui ritardi dei progetti ''bandiera'' e sulle emergenze cittadine
di Aldo Penna
ripartenza di settembre
ripartenza di settembre
Fine vacanze e ripartenza di settembre: l'Italia riparte tra scuola, lavoro e nuove sfide economiche
di Palermomania.it
sanità digitale Sicilia
sanità digitale Sicilia
Il ticket sanitario si può pagare online, ma la ricetta va ancora timbrata: in Sicilia la digitalizzazione è solo sulla carta
di Palermomania.it
suicidio assistito
suicidio assistito
Don Aldo Buonaiuto: ''Durante l'Anno Santo dedicato alla speranza, in Italia qualcuno pensa a come spegnere la vita''
di Don Aldo Buonaiuto