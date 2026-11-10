martedì10 novembre 2026, 18:52
Mixology in città

Palermo Cocktail Week 2026, dal 16 al 22 novembre sette giorni di eventi, masterclass e ospiti internazionali

Torna la quarta edizione della manifestazione dedicata alla cultura della miscelazione. Oltre venti bartender, guest shift, workshop e appuntamenti nei cocktail bar palermitani. Tra gli eventi speciali, ''Botaniche da bere'' all'Orto Botanico e il Tiki Mug Painting Workshop.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 10/11/2026 - 09:20
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Eventi

Palermo si prepara a diventare, per una settimana, uno dei centri di riferimento della cultura della miscelazione. Dal 16 al 22 novembre 2026 torna infatti la Palermo Cocktail Week, la manifestazione promossa e organizzata da Cristian Oliveri e Piero Zito, con la direzione artistica e advocacy di Fabrizio Candino, giunta alla sua quarta edizione. Sette giorni di appuntamenti che metteranno in connessione bartender, professionisti del settore, brand internazionali, operatori e appassionati, con un programma che attraverserà alcuni dei principali cocktail bar della città e gli spazi di Palazzo Bonocore.
La manifestazione nasce con l'obiettivo di promuovere la cultura del bere miscelato, sostenere la formazione professionale e valorizzare il territorio attraverso il linguaggio contemporaneo della mixology.
Protagonisti di questa edizione saranno oltre venti bartender, insieme a ospiti e professionisti provenienti da diverse realtà del panorama italiano, brand ambassador e aziende del settore. Un programma articolato che alternerà guest shift, masterclass, degustazioni, incontri, workshop ed esperienze tematiche, coinvolgendo direttamente i locali e gli operatori della scena cocktail palermitana.

La Palermo Cocktail Week non si propone soltanto come una rassegna di appuntamenti dedicati al cocktail, ma come un progetto di promozione culturale e professionale capace di mettere in dialogo competenze, identità territoriali e innovazione. Al centro, il valore della formazione, la ricerca sulle materie prime, la conoscenza delle botaniche e il rapporto tra il mondo della miscelazione e le eccellenze produttive.

Tra gli appuntamenti più significativi, mercoledì 18 novembre, "Botaniche da bere", all'Orto Botanico di Palermo. Un'esperienza guidata alla scoperta del patrimonio botanico, delle piante aromatiche, delle essenze e delle loro possibili applicazioni nella miscelazione. Il percorso sarà accompagnato da approfondimenti con esperti e professionisti del settore, con interventi dedicati al mondo del vermouth e delle botaniche utilizzate nella preparazione dei cocktail.

Giovedì 19 novembre sarà invece protagonista la cultura Tiki con il "Tiki Mug Painting Workshop", un laboratorio creativo dedicato alla decorazione delle tradizionali ceramiche Tiki, realizzato in collaborazione con Makatiki e Caterina Cioce. Un'esperienza che unisce artigianato, creatività e cultura del bere, accompagnata da un approfondimento dedicato al mondo Planteray Rum.

Il calendario proseguirà con gli appuntamenti serali nei cocktail bar aderenti, che ospiteranno bartender e ospiti di rilievo, tra cui Flavio Angiolillo, protagonista di diversi momenti della manifestazione, e altri professionisti del settore. Le serate saranno realizzate in collaborazione con i brand partner, con proposte di miscelazione dedicate e occasioni di incontro tra il pubblico e i protagonisti della scena contemporanea.

La manifestazione si aprirà lunedì 16 novembre con la Opening Night presso Camillo. Protagonista dell'evento inaugurale sarà Fratelli Branca Distillerie, tra i Main Sponsor della Palermo Cocktail Week. Dietro il bancone si avvicenderanno guest d'eccezione come Lorenzo Burrone, Brand Ambassador di Fratelli Branca Distillerie, affiancato da Christian Costantino, Bar Manager del Marina del Nettuno di Messina, e Nicola Padorno della Vermuteria I Corrieri. La drink list della serata includerà il Fernandito, cocktail iconico a base di Fernet-Branca. Oltre al Caffè Borghetti, perfetto da gustare liscio con ghiaccio, tra i classici saranno proposti anche il Vermut & Soda con Carpano Rosso e l'Americano preparato con Punt e Mes.

La kermesse si concluderà domenica 22 novembre con il Closing Brunch a Palazzo Bonocore, occasione finale di incontro e condivisione tra organizzatori, bartender, aziende e ospiti.

"Con la quarta edizione della Palermo Cocktail Week vogliamo continuare a investire in un progetto che negli anni ha contribuito a creare connessioni tra professionisti, aziende e realtà imprenditoriali del territoriodichiarano gli organizzatori Cristian Oliveri e Piero Zito –. Il nostro obiettivo è promuovere una cultura della miscelazione consapevole e di qualità, dando spazio alla formazione, alla ricerca e al confronto con alcuni dei protagonisti del panorama nazionale. Crediamo che Palermo abbia tutte le potenzialità per essere un punto di riferimento per questo settore e vogliamo contribuire a valorizzarne l'identità, le competenze e l'ospitalità. Anche quest'anno abbiamo costruito un programma che unisce esperienze, professionalità e brand di rilievo, con l'ambizione di far crescere ulteriormente la manifestazione e il suo legame con la città"

Per sette giorni, dunque, Palermo sarà attraversata da un percorso tra tradizione e innovazione, ricerca e sperimentazione, in cui il cocktail diventa occasione di racconto, incontro e valorizzazione del territorio.

PALERMO COCKTAIL WEEK 2026
16–22 novembre 2026
Palermo – Palazzo Bonocore e cocktail bar aderenti alla manifestazione.

Programma e aggiornamenti:
www.palermococktailweek.it
E su instagram palermococktailweek

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