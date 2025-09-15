Palermo Comic Convention

Palermo Comic Convention 2025: oltre 55 mila visitatori per il decimo anniversario

La decima edizione del Palermo Comic Convention ha registrato presenze record, ospitando artisti internazionali, cosplayer e appassionati di cultura pop ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Si è conclusa con grande successo la decima edizione del Palermo Comic Convention, il festival della cultura pop siciliana che ha trasformato i Cantieri Culturali alla Zisa in un vero e proprio caleidoscopio di colori, spettacoli e creatività. Dal 11 al 14 settembre 2025, oltre 55 mila visitatori hanno animato le quattro giornate di eventi, confermando il ruolo centrale della manifestazione nel panorama nazionale.

Il festival ha ospitato artisti internazionali di fama mondiale, tra cui Luca Ward, Yasuhiro Nightow (autore di Trigun), Takahiro Yoshimatsu (Dragon Ball, Hunter x Hunter), Diego Galindo (Stranger Things), Mirko Čolak (Red Skull, Conan il Barbaro), e icone del cosplay come Yuriko Tiger. Numerosi creator hanno animato l’evento, tra cui Valentina Vignali, che ha raccontato il suo percorso tra sport e moda.

Particolare attenzione è stata dedicata all’area indie dei videogiochi, dove i partecipanti hanno provato titoli inediti, e alla piattaforma AgonUp, che ha ospitato il PCC25 Easter Egg e la Cosplay Challenge, coinvolgendo centinaia di utenti in competizioni e votazioni online.

Il manifesto ufficiale, firmato da Maurizio Rosenzweig, ha reinterpretato in chiave pop le sirene dell’Addaura, simbolo della fusione tra tradizione e innovazione del festival. La gara cosplay, curata da Mangames, ha premiato Lottiecosplay (Carlotta Di Gregorio), mentre il Premio speciale “Leone d’Argento” ha celebrato artisti e personalità che hanno portato la Sicilia nel mondo.

Secondo Alessio Riolo, direttore generale, e Antonio Scuzzarella, direttore culturale, il decimo anniversario segna una crescita significativa del festival, che negli anni ha ospitato oltre 1.500 artisti e organizzato decine di eventi. Il festival, parte integrante della rete nazionale RIFF, continuerà a promuovere la cultura pop in tutte le sue forme, dall’arte al fumetto, dal cinema ai videogiochi.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha sottolineato l’importanza del festival per la città, evidenziando come i Cantieri Culturali alla Zisa rappresentino il luogo ideale per eventi culturali innovativi e inclusivi. Il Comune di Palermo, insieme al supporto tecnico dell’Ufficio Teatri e Spettacoli, ha ribadito l’impegno per sostenere la manifestazione e far crescere ulteriormente il suo valore culturale e turistico.

L’appuntamento è già fissato per settembre 2026, con nuove idee, ospiti internazionali e tante sorprese per gli appassionati di fumetti, anime, cosplay e videogiochi.