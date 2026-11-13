venerdì13 novembre 2026, 17:35
Musica e scienza

Palermo e Trapani, Alessandro Panicola porta all'ERSU Festival le ''Conversazioni Musimatiche'' e la Bossa Nova

Il 25 e 26 novembre due appuntamenti tra matematica, fisica, filosofia e musica brasiliana. In programma il concerto ''Bossa Nova Pitagorica'' dedicato a Jobim, Veloso e Caymmi. Partecipazione gratuita su iscrizione per gli studenti universitari.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 13/11/2026 - 15:54
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Eventi

Musica, matematica, fisica e filosofia si incontrano nelle ''Conversazioni Musimatiche'' di Alessandro Panicola, in programma il 25 novembre a Palermo e il 26 novembre a Trapani, nell'ambito della seconda edizione dell'ERSU Festival.

L'iniziativa, promossa dall'Associazione Siciliana Amici della Musica con il contributo dell'ERSU di Palermo, propone un percorso divulgativo e musicale che esplora le connessioni tra numeri, suoni e armonia, accompagnato dal concerto dal vivo ''Bossa Nova Pitagorica''.

Il primo appuntamento si terrà mercoledì 25 novembre, alle ore 17, nella Sala Multimediale della Residenza San Saverio, in via G. di Cristina 7 a Palermo. Il secondo è previsto giovedì 26 novembre, alle ore 17, al Dar Lounge Theatre di Trapani.

Protagonista degli incontri sarà Alessandro Panicola, musicista e ingegnere, già docente di Fisica della Musica all'Università degli Studi di Palermo e divulgatore impegnato nello studio dei rapporti tra scienza ed espressione artistica.

Le Conversazioni Musimatiche accompagneranno il pubblico alla scoperta dei legami tra matematica e musica, dagli elementi fondamentali del linguaggio musicale alla nascita dell'armonia tonale, fino alle nuove frontiere della composizione contemporanea.

Il percorso è pensato per essere accessibile anche a chi non possiede particolari conoscenze scientifiche o musicali.

Il concerto Bossa Nova Pitagorica

Alla parte divulgativa seguirà ''Bossa Nova Pitagorica'', un concerto dedicato alla grande canzone d'autore brasiliana.

Attraverso un'esecuzione essenziale per canto sussurrato e chitarra, Panicola proporrà brani di Jobim, Veloso e Caymmi, esplorando l'estetica del silenzio e le sfumature della musica brasiliana.

«Le Conversazioni Musimatiche di Alessandro Panicola rappresentano un’esperienza unica, capace di mettere in dialogo mondi spesso considerati lontani - musica, matematica, fisica e filosofia - trasformando la curiosità in conoscenza e l’ascolto in scoperta», sottolinea Giuseppe Giordano, presidente dell'ERSU di Palermo.

Anche Milena Mangalaviti, presidente dell'Associazione Siciliana Amici della Musica, evidenzia il valore dell'iniziativa per il pubblico universitario.

«Portare la musica dentro le residenze universitarie significa andare incontro ai giovani nei luoghi in cui studiano e vivono», afferma Mangalaviti, ricordando l'importanza di avvicinare le nuove generazioni alla musica.

La locandina prevede inoltre i saluti istituzionali di Giuseppe Giordano e la presentazione del progetto affidata a Marianna Amato, direttrice artistica.

Partecipazione gratuita e carnet in omaggio

La partecipazione agli incontri è gratuita, previa iscrizione, per studentesse e studenti universitari, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica della Sicilia occidentale.

Al termine delle performance, l'Associazione Siciliana Amici della Musica omaggerà due carnet della stagione concertistica 2026/2027 a studenti meritevoli che si distingueranno durante gli incontri.

Iscrizioni gratuite: Modulo di iscrizione alle Conversazioni Musimatiche

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