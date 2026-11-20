Cultura e innovazione

Palermo, editoria e intelligenza artificiale al centro di ''Io sono Energia'': convegno e concerto all'Archivio Storico

Sabato 21 novembre l'evento conclusivo del progetto dedicato ai giovani dei quartieri palermitani. Dalle 15.30 il confronto sul futuro dell'editoria e della lettura, seguito dal concerto degli Alenfado.

Editoria, lettura e intelligenza artificiale al centro di un confronto tra università, giornalismo, istituzioni e cultura. Sabato 21 novembre 2026, alle ore 15.30, l'Archivio Storico Comunale di Palermo, in via Maqueda 157, ospiterà l'evento conclusivo di «Io sono Energia – Laboratori di cittadinanza attiva, arte e partecipazione giovanile nei quartieri di Palermo».

Il progetto, ideato da Francesco Panasci, presidente di E.C.U. – European Culture University ETS, ha coinvolto nelle scorse settimane giovani, scuole, associazioni e realtà sociali attraverso iniziative dedicate alla creatività, alla formazione e alla partecipazione.

L'iniziativa è promossa da E.C.U. con la compartecipazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Editoria e intelligenza artificiale, il convegno all'Archivio Storico

Il momento centrale dell'appuntamento sarà il convegno «Editoria, lettura e intelligenza artificiale – Trasformazioni culturali e scientifiche», dedicato all'impatto delle nuove tecnologie sulla produzione e sulla diffusione della conoscenza.

Al dibattito parteciperanno Luisa Amenta, prorettrice alla Didattica Innovativa e al Diritto allo Studio dell'Università di Palermo; Roberto Gueli, vicedirettore nazionale della TGR Rai; Marco Giacalone, docente universitario di Informatica e digitale; Dario Matranga, giornalista e direttore dell'Ufficio stampa dell'ERSU Palermo; Massimo Cappanera, scrittore ed esperto di comunicazione e nuovi media, e Francesco Panasci, ideatore del progetto.

Previsto anche il coinvolgimento degli assessori comunali Antonio Rini alla Cultura, Alessandro Anello al Turismo e allo Sport, Fabrizio Ferrandelli all'Innovazione e Calabrò alle Attività Sociali.

Dai quartieri di Palermo al concerto degli Alenfado

L'incontro sarà anche l'occasione per condividere i risultati delle attività realizzate nei quartieri Brancaccio, Bonagia, ZEN–San Filippo Neri e nel centro storico, attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni e delle associazioni territoriali.

A conclusione del convegno, tra le 17.00 e le 17.30, è previsto il concerto degli Alenfado, formazione musicale che unisce sonorità popolari portoghesi e siciliane.

Il convegno è realizzato con il contributo della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del Ministero della Cultura, con il coinvolgimento dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo e dell'Università degli Studi di Palermo.

L'appuntamento è per sabato 21 novembre, dalle ore 15.30, all'Archivio Storico Comunale di via Maqueda 157.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.