venerdì06 novembre 2026, 10:22
Tecnologia e potere

Palermo, i giganti della tecnologia come il Conte di Montecristo? Il dibattito sul potere dei magnati digitali

Domenica 8 novembre all'Oratorio di San Lorenzo, Fabio Calenda e Pietro Massimo Busetta discutono del rapporto tra tecnologia, politica e potere economico attraverso il romanzo di Alexandre Dumas.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 10:16
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Eventi
Settimana delle Culture

I grandi magnati della tecnologia possono arrivare a sostituire il potere della politica? È la domanda al centro dell'incontro “La tecnologia soppianta la politica? I conti di Montecristo”, in programma domenica 8 novembre 2026, alle ore 18:30, all'Oratorio di San Lorenzo, in via Immacolatella 5 a Palermo.

Protagonisti della conversazione saranno Fabio Calenda e Pietro Massimo Busetta, impegnati in una riflessione sul crescente potere economico e tecnologico di figure come Elon Musk, Bill Gates e Peter Thiel.

Il Conte di Montecristo e i nuovi magnati della tecnologia

L'incontro propone un originale parallelismo tra i protagonisti dell'economia digitale contemporanea e il celebre Conte di Montecristo, personaggio letterario dotato di immense ricchezze, capacità strategiche e strumenti di influenza.

Il confronto prende spunto dalla difficoltà di individuare, nella storia, esempi di cittadini privati capaci di esercitare un potere economico e tecnologico paragonabile a quello degli attuali protagonisti del settore digitale.

La letteratura offre invece un possibile antecedente nel personaggio di Edmond Dantès, la cui ricchezza e abilità nella manipolazione degli eventi richiamano, secondo la prospettiva proposta dall'incontro, alcune dinamiche del potere tecnologico contemporaneo.

Tecnologia, politica e limiti del potere

La conversazione affronterà anche il tema dell'influenza dei grandi gruppi tecnologici sulle istituzioni e sulla società, interrogandosi sui possibili strumenti per limitarne il potere.

Attraverso il riferimento al romanzo, Fabio Calenda e Pietro Massimo Busetta esploreranno il rapporto tra ricchezza, controllo delle informazioni e responsabilità, cercando nella vicenda del Conte di Montecristo spunti di riflessione sui nuovi oligarchi della tecnologia.

L'appuntamento è fissato per domenica 8 novembre alle 18:30, all'Oratorio di San Lorenzo di Palermo, con ingresso libero.

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Fonte: Settimana delle Culture
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