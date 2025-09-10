CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:24
CERCA:
Commemorazione Ievolella

Palermo ricorda il maresciallo Vito Ievolella, Lagalla: ''Un esempio di coraggio e integrità''

In piazza Principe di Camporeale, il sindaco Roberto Lagalla ha commemorato il maresciallo Vito Ievolella, ucciso dalla mafia 44 anni fa, con la deposizione di una corona di alloro.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 10/09/2025 - 10:37
|
Eventi
Comune di Palermo

Questa mattina a Palermo, in piazza Principe di Camporeale, si è svolta la cerimonia di commemorazione del maresciallo Vito Ievolella, ucciso 44 anni fa dalla mafia. Il sindaco Roberto Lagalla ha partecipato alla deposizione di una corona di alloro in suo onore.

«A 44 anni dal vile agguato mafioso, Palermo si stringe nel ricordo del maresciallo Vito Ievolella, uomo che ha servito lo Stato con coraggio, dedizione e un profondo senso del dovere. Oggi Palermo non dimentica: ricordare il suo sacrificio significa continuare a scegliere ogni giorno legalità e giustizia», ha dichiarato Lagalla.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni non solo la memoria di un uomo caduto per mano mafiosa, ma anche i valori di integrità, dignità e servizio allo Stato che lo hanno contraddistinto.

Alla famiglia Ievolella, il primo cittadino ha rivolto l’abbraccio sincero della comunità palermitana, ribadendo che la lotta alla mafia non è retorica ma convinzione quotidiana.

 

Letto: 1809 volte
Fonte: Comune di Palermo
  PalermoVito IevolellacommemorazionemafiamemorialegalitàRoberto LagallaCarabinieripiazza Principe di Camporeale

Leggi anche

TTG Rimini
Palermo protagonista al TTG di Rimini, Anello: ''Promuoviamo una città da vivere tutto l'anno''
convegno
A Palermo il convegno ''Rispetto delle Donne: una Cultura in Progress'' promosso da UCID, Zonta e AIDU Sicilia
Sposa del Mediterraneo
Inaugurata Sposa del Mediterraneo 2025 a Palermo: sfilate, seminari e novità del wedding fino al 12 ottobre
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
inclusione e solidarietà
Palermo tra inclusione e solidarietà, Calabrò: ''Costruiamo insieme una città più solidale e inclusiva''
October Books and Events
Gangi, al via ''October Books and Events'' con la giornata di studi ''La sapienza del creato e la voce di Francesco''
Monte Pellegrino
Palermo celebra i 30 anni della Riserva di Monte Pellegrino con il docufilm ''Dove è nata la biodiversità''
dibattito storico-politico
''Palestina/Israele, un conflitto secolare'': all'Istituto Gramsci Siciliano un dibattito dal sionismo alle tragedie di Gaza
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
via Maqueda
Crollo in via Maqueda, sei negozi chiusi: CNA Palermo chiede interventi urgenti
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
Festa dei Nonni
Festa dei Nonni 2025: origini, significato e idee per sorprendere i nonni il 2 ottobre
scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Bonus Sociale Idrico
Amap: accordo con Poste Italiane per il Bonus Sociale Idrico anche agli utenti condominiali

In Primo Piano

fiume Oreto
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

La parola alla città

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

Appuntamenti

October Books and Events
October Books and Events
Gangi celebra l''October Books and Events'': un mese tra libri, arte e cultura
Artigianato in teatro
Artigianato in teatro
''Artigianato in teatro'': al Cineteatro Colosseum di Palermo due giornate dedicate a cultura, creatività e solidarietà
Teatro
Teatro
Palermo, al via la nuova stagione teatrale ''Scenari Apparte'' al Teatro Apparte: si parte con ''Lu curtigghiu di li raunisi''

Opinioni a confronto

Giunta Lagalla
Giunta Lagalla
Il fallimento della giunta Lagalla: Aldo Penna solleva dubbi sui ritardi dei progetti ''bandiera'' e sulle emergenze cittadine
di Aldo Penna
ripartenza di settembre
ripartenza di settembre
Fine vacanze e ripartenza di settembre: l'Italia riparte tra scuola, lavoro e nuove sfide economiche
di Palermomania.it
sanità digitale Sicilia
sanità digitale Sicilia
Il ticket sanitario si può pagare online, ma la ricetta va ancora timbrata: in Sicilia la digitalizzazione è solo sulla carta
di Palermomania.it
suicidio assistito
suicidio assistito
Don Aldo Buonaiuto: ''Durante l'Anno Santo dedicato alla speranza, in Italia qualcuno pensa a come spegnere la vita''
di Don Aldo Buonaiuto