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''Palermo rifiorisce con Santa Rosalia'', torna il concorso fotografico che racconta il Festino

Torna per il terzo anno il concorso fotografico ''Palermo rifiorisce con Santa Rosalia'', promosso dal Comune di Palermo con il sostegno di Gesap. Gli scatti migliori entreranno a far parte di un'esposizione cittadina e del tour internazionale dedicato al Festino.

È stata pubblicata la terza edizione del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, iniziativa promossa dal Comune di Palermo con il sostegno di Gesap in occasione del Festino di Santa Rosalia 2026. L'obiettivo è raccontare attraverso le immagini uno degli eventi più rappresentativi della città, valorizzandone il patrimonio culturale, identitario e religioso.

Il progetto si inserisce nel percorso di promozione nazionale e internazionale del Festino di Santa Rosalia, appuntamento che negli ultimi anni ha registrato una crescente partecipazione di pubblico e un'importante visibilità mediatica.

«Il Festino di Santa Rosalia è diventato un vero brand per Palermo, vincitore al Bea Italia 2025 come miglior evento culturale dell’anno, è oggi un appuntamento atteso a livello internazionale che raduna in città oltre 350 mila visitatori», dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

«Le immagini straordinarie di questi ultimi anni hanno fatto il giro del mondo proprio grazie al concorso fotografico che ha permesso di creare un suggestivo foto-racconto del Festino, grazie alla partecipazione di tanti giornalisti, fotografi e giovani talenti che si sono messi in gioco dando il loro contributo alla narrazione di questa città», aggiunge Lagalla.

Il sindaco ha inoltre ringraziato Gesap per il sostegno all'iniziativa che contribuirà a portare il Festino di Santa Rosalia in Italia e all'estero attraverso una nuova esposizione fotografica dedicata ai partecipanti.

Anche l'assessore alla Cultura Antonio Rini ha evidenziato il valore culturale dell'iniziativa e il ruolo della fotografia come strumento di narrazione collettiva.

«Il concorso fotografico rappresenta uno strumento prezioso di partecipazione e racconto collettivo: un’occasione per rendere omaggio alla bellezza di Palermo e alla capacità della fotografia di restituire emozioni, suggestioni e memoria», afferma Antonio Rini.

Il progetto “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” è diventato negli anni un'importante vetrina internazionale per la città. Le fotografie selezionate nelle precedenti edizioni sono state esposte in modo permanente presso il Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia e hanno partecipato a un tour che ha toccato città come Londra, Malta, Pechino, Chicago, New York, Roma e Assisi.

Il concorso si articola in tre diverse sezioni. La Sezione A è riservata ai fotografi iscritti all'Ordine dei Giornalisti o rappresentanti della stampa estera; la Sezione B è dedicata ai fotografi professionisti; la Sezione C è invece destinata a giovani talenti, studenti universitari, allievi di accademie e percorsi formativi legati al mondo dell'arte e della fotografia.

Le fotografie dovranno essere inviate a partire dal 16 luglio ed entro le ore 12 del 31 luglio 2026, nel rispetto delle modalità previste dal bando ufficiale.

Una commissione di esperti selezionerà le immagini migliori e assegnerà il Premio Santa Rosalia 2026 per ciascuna categoria. I vincitori saranno annunciati nel corso di una conferenza stampa e le opere selezionate entreranno a far parte sia del tour internazionale sia di una grande installazione fotografica che sarà allestita a Palermo nel prossimo autunno.

L'iniziativa conferma il ruolo del Festino di Santa Rosalia come uno degli eventi culturali più importanti della Sicilia e come strumento di promozione dell'immagine di Palermo nel mondo.