mercoledì07 ottobre 2026, 00:18
concorso fotografico

''Palermo rifiorisce con Santa Rosalia'', torna il concorso fotografico che racconta il Festino

Torna per il terzo anno il concorso fotografico ''Palermo rifiorisce con Santa Rosalia'', promosso dal Comune di Palermo con il sostegno di Gesap. Gli scatti migliori entreranno a far parte di un'esposizione cittadina e del tour internazionale dedicato al Festino.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 09/06/2026 - 11:57
|
Eventi
Di Gaetano Ceravolo - Opera propria, CC BY-SA 4.0, Collegamento

È stata pubblicata la terza edizione del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, iniziativa promossa dal Comune di Palermo con il sostegno di Gesap in occasione del Festino di Santa Rosalia 2026. L'obiettivo è raccontare attraverso le immagini uno degli eventi più rappresentativi della città, valorizzandone il patrimonio culturale, identitario e religioso.

Il progetto si inserisce nel percorso di promozione nazionale e internazionale del Festino di Santa Rosalia, appuntamento che negli ultimi anni ha registrato una crescente partecipazione di pubblico e un'importante visibilità mediatica.

«Il Festino di Santa Rosalia è diventato un vero brand per Palermo, vincitore al Bea Italia 2025 come miglior evento culturale dell’anno, è oggi un appuntamento atteso a livello internazionale che raduna in città oltre 350 mila visitatori», dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

«Le immagini straordinarie di questi ultimi anni hanno fatto il giro del mondo proprio grazie al concorso fotografico che ha permesso di creare un suggestivo foto-racconto del Festino, grazie alla partecipazione di tanti giornalisti, fotografi e giovani talenti che si sono messi in gioco dando il loro contributo alla narrazione di questa città», aggiunge Lagalla.

Il sindaco ha inoltre ringraziato Gesap per il sostegno all'iniziativa che contribuirà a portare il Festino di Santa Rosalia in Italia e all'estero attraverso una nuova esposizione fotografica dedicata ai partecipanti.

Anche l'assessore alla Cultura Antonio Rini ha evidenziato il valore culturale dell'iniziativa e il ruolo della fotografia come strumento di narrazione collettiva.

«Il concorso fotografico rappresenta uno strumento prezioso di partecipazione e racconto collettivo: un’occasione per rendere omaggio alla bellezza di Palermo e alla capacità della fotografia di restituire emozioni, suggestioni e memoria», afferma Antonio Rini.

Il progetto “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” è diventato negli anni un'importante vetrina internazionale per la città. Le fotografie selezionate nelle precedenti edizioni sono state esposte in modo permanente presso il Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia e hanno partecipato a un tour che ha toccato città come Londra, Malta, Pechino, Chicago, New York, Roma e Assisi.

Il concorso si articola in tre diverse sezioni. La Sezione A è riservata ai fotografi iscritti all'Ordine dei Giornalisti o rappresentanti della stampa estera; la Sezione B è dedicata ai fotografi professionisti; la Sezione C è invece destinata a giovani talenti, studenti universitari, allievi di accademie e percorsi formativi legati al mondo dell'arte e della fotografia.

Le fotografie dovranno essere inviate a partire dal 16 luglio ed entro le ore 12 del 31 luglio 2026, nel rispetto delle modalità previste dal bando ufficiale.

Una commissione di esperti selezionerà le immagini migliori e assegnerà il Premio Santa Rosalia 2026 per ciascuna categoria. I vincitori saranno annunciati nel corso di una conferenza stampa e le opere selezionate entreranno a far parte sia del tour internazionale sia di una grande installazione fotografica che sarà allestita a Palermo nel prossimo autunno.

L'iniziativa conferma il ruolo del Festino di Santa Rosalia come uno degli eventi culturali più importanti della Sicilia e come strumento di promozione dell'immagine di Palermo nel mondo.

Letto: 936 volte
Fonte: Comune di Palermo
  Festino di Santa Rosalia 2026Palermo rifiorisce con Santa Rosaliaconcorso fotografico PalermoRoberto LagallaAntonio RiniGesapfotografie Festino PalermoPremio Santa Rosalia 2026eventi PalermoSanta Rosalia Palermo

Leggi anche

Accoglienza e diritti
Diritto d'asilo in Europa, confronto a Palermo tra istituzioni, giuristi e operatori
Pupi e inclusione
Museo Pasqualino, dal Disability Pride a Morgana Off: pupi e spettacoli nei quartieri di Palermo
Tesori da scoprire
Santa Flavia debutta a Le Vie dei Tesori: tre weekend tra borghi marinari, Solunto e dimore nobiliari
Arte nelle periferie
Ballarò Buskers porta arte e spettacoli allo ZEN e al CEP: due giorni di preview prima del decennale
Inclusione in piazza
''Pizzaioli per un giorno'', a Palermo i ragazzi di Teacch House mettono le mani in pasta
Sapori di mare
Cefalù celebra il Mediterraneo con Tarabà: tre giorni tra pesce locale, cucina e sostenibilità
Inclusione e diritti
Disabilità, la ministra Alessandra Locatelli a Palermo il 2 e 3 ottobre: due giorni di incontri sul territorio
Musica a Monreale
Monreale, la musica racconta ''La Vita di Cristo'': sette concerti nel Duomo dal 2 al 9 ottobre
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip
Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip

In Primo Piano

Servizi pubblici
Servizi pubblici
Illuminazione ripristinata a Villaggio Santa Rosalia-Montegrappa, Davi': ''Intervento tempestivo di AMG Energia''
Vertenza occupazionale
Vertenza occupazionale
Ex Almaviva, Chinnici: ''Tempi certi per la ricollocazione dei lavoratori''
Illuminazione pubblica
Illuminazione pubblica
Palermo, guasto all'illuminazione tra Verdinois e Basile: cavi danneggiati durante alcuni lavori
Inclusione scolastica
Inclusione scolastica
Sostegno nelle scuole siciliane, Flc Cgil: ''Studenti senza docenti, ritardi inaccettabili sui posti in deroga''

La parola alla città

Decoro urbano
Decoro urbano
Diserbo in via Monti Iblei, Cuticchio: ''Intervengono le associazioni, il Comune che fa?''
Alberi rimossi
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Piazza Leoni ancora senza segnaletica dopo il nuovo asfalto, Comitati Civici Palermo: ''Pericolo quotidiano, si intervenga subito''

Appuntamenti

Cinema all'aperto
Cinema all'aperto
CinePark al Nauto Park di Palermo: tre film gratuiti sul prato davanti al mare
Musica e arte
Musica e arte
''Sette note per l'Arte'', il Trio Mulè in concerto a Palazzo Belmonte Riso
Danza e culture
Danza e culture
Kalaivizha 2026 porta a Palermo il Bharatanatyam: al Teatro Don Orione l'incontro tra culture

Opinioni a confronto

prime Comunioni
prime Comunioni
Comunioni a Palermo: chiedere ascolto alla Chiesa è chiedere troppo?
di Vito Valenti
futuro di Mondello
futuro di Mondello
Mondello, finisce la sospensiva per Italo Belga: ora Palermo deve decidere
di Vito Valenti
Classi e integrazione
Classi e integrazione
Studenti stranieri, tetto del 30% nelle classi: integrazione o un problema spostato altrove?
di Vito Valenti
Comunioni e polemiche
Comunioni e polemiche
Comunioni a Palermo, dietro lo scontro con la Curia c'è un affare da 20 milioni: ma la fede è diventata un business?
di Vito Valenti