lunedì09 novembre 2026, 13:58
Creatività siciliana

Palermo, torna Opificia: due giorni tra artigianato siciliano, design e laboratori a Palazzo De Gregorio

Sabato 14 e domenica 15 novembre, dalle 10 alle 21, la settima edizione del festival organizzato da Artigianando. Ai Magazzini di Palazzo De Gregorio mostra mercato, workshop, musica e gastronomia.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 09:39
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Eventi

Un fine settimana dedicato all'artigianato siciliano, al design e alla creatività indipendente. Sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 torna a Palermo Opificia, il festival della creatività siciliana organizzato dall'associazione culturale Artigianando, giunto alla sua settima edizione.

L'appuntamento è negli spazi di AI Magazzini di Palazzo De Gregorio, in via dell'Arsenale 132, dalle 10 alle 21, con ingresso libero e ampio parcheggio a disposizione dei visitatori.

Artigianato, design e creazioni made in Sicily

Protagonisti della manifestazione saranno artigiani, artisti, designer e piccoli produttori siciliani, che presenteranno le proprie creazioni attraverso una mostra mercato dedicata alle produzioni indipendenti.

Tra gli espositori sarà possibile scoprire ceramiche artistiche, gioielli, accessori fatti a mano, abbigliamento indipendente, illustrazioni e complementi d'arredo, oltre a oggetti vintage e da collezione.

Il festival offrirà anche l'opportunità di incontrare direttamente i creativi, conoscere le tecniche di lavorazione e scoprire le storie che si nascondono dietro ogni prodotto.

Laboratori creativi per bambini e famiglie

Accanto alla mostra mercato, Opificia proporrà laboratori artigianali e workshop rivolti a bambini, famiglie e appassionati, con attività dedicate alla manualità e alla scoperta delle tradizioni locali.

Durante entrambe le giornate non mancheranno musica e proposte gastronomiche, per accompagnare il pubblico tra gli stand e gli spazi del festival.

Nato nel 2019, Opificia punta a valorizzare le piccole realtà produttive dell'Isola, creando un punto d'incontro tra mestieri tradizionali e nuove forme di artigianato contemporaneo.

La scelta di Palazzo De Gregorio conferma inoltre l'attenzione degli organizzatori verso la valorizzazione degli spazi storici cittadini attraverso iniziative culturali.

Opificia torna anche a dicembre

Dopo l'appuntamento di novembre, il festival tornerà sabato 12 e domenica 13 dicembre 2026, sempre ad AI Magazzini di Palazzo De Gregorio.

L'iniziativa proseguirà così il percorso di Artigianando a sostegno della creatività e delle produzioni artigianali siciliane.

Informazioni utili: 14 e 15 novembre, dalle 10 alle 21, AI Magazzini di Palazzo De Gregorio, via dell'Arsenale 132, Palermo. Ingresso libero e ampio parcheggio.

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