Rigenerazione urbana

Palermo, via Sampolo cambia volto: nasce un giardino urbano tra murales, verde e impegno degli studenti

Venerdì 13 novembre alle 11 l'inaugurazione del Giardino Sampolo, riqualificato grazie alla collaborazione tra cittadini, studenti e istituzioni. Presentata anche ''Together'', la nuova opera dell'artista Tommaso Chiappa.

Un'area urbana recuperata dal degrado e trasformata in uno spazio di incontro, arte e socialità. Venerdì 13 novembre, alle ore 11, sarà inaugurato il nuovo Giardino Sampolo, all'angolo tra via Sampolo e via Arimondi, a Palermo.

L'intervento di riqualificazione nasce dalla collaborazione tra il Presidio di Cittadinanza Aps e il Liceo Classico Garibaldi di Palermo, nell'ambito del progetto “MutaMenti – Giovani per la Comunità”, sostenuto da Fondazione con il Sud attraverso il Bando Volontariato 2024, con Intonarumori Aps come ente capofila.

Un giardino restituito ai cittadini

Il progetto è frutto di un percorso di formazione scuola-lavoro e di una co-progettazione tra studenti e residenti, con la supervisione dell'assessore Maurizio Carta e degli architetti Paola Caselli e Gabriele Giorgianni dell'Ufficio Rigenerazione Urbana del Comune di Palermo.

Grazie anche al contributo della ditta Polinar di Andrea Riccobono, l'area verde è stata bonificata e resa nuovamente fruibile, con l'inserimento di panchine, tavoli e percorsi pedonali. Sono state inoltre eliminate alcune barriere architettoniche e urbane che limitavano l'accessibilità dello spazio.

''Together'', il nuovo murale di Tommaso Chiappa

In occasione dell'inaugurazione sarà presentata anche “Together”, la nuova opera dell'artista Tommaso Chiappa, che prosegue idealmente il murale “Green House”, realizzato nel 2021.

L'opera celebra i 21 anni di attività artistica di Chiappa e raffigura persone di diverse provenienze e condizioni sociali, simbolo di convivenza, dialogo e inclusione.

«Ho accettato un paio di anni fa di iniziare questo progetto di rigenerazione e riqualificazione del luogo, grazie agli amici del Presidio di Cittadinanza e cioè un gruppo di residenti del quartiere che hanno da soli ripulito una discarica ed iniziato a pensare ad un lavoro di bonifica e riqualificazione», racconta Tommaso Chiappa.

L'artista sottolinea inoltre il valore dell'arte come strumento capace di produrre cambiamenti duraturi negli spazi urbani.

Con Giardino Sampolo e “Together”, un angolo della città precedentemente abbandonato viene così restituito alla comunità, grazie all'impegno condiviso di cittadini, studenti e istituzioni.