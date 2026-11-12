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Natale nelle Madonie

Presepe vivente di Gangi 2026, dal 14 novembre aperte le prenotazioni per ''Da Nazareth a Betlemme''

Dal 26 al 29 dicembre torna la sedicesima edizione del presepe vivente nel borgo madonita.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 12/11/2026 - 09:59
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Eventi
Comune di Gangi

Torna a Gangi uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie. Dal 26 al 29 dicembre 2026, il borgo delle Madonie ospiterà la sedicesima edizione di ''Da Nazareth a Betlemme'', il suggestivo presepe vivente che ogni anno richiama migliaia di visitatori dalla Sicilia e da altre regioni.

Le prenotazioni apriranno sabato 14 novembre, alle ore 9, attraverso il sito ufficiale della manifestazione.

Il centro storico di Gangi si trasforma in Betlemme

Per quattro giorni, le vie e gli scorci del centro storico diventeranno il palcoscenico di una rappresentazione dedicata alla storia delle origini di Gesù, attraverso un percorso che accompagnerà i visitatori da Nazareth a Betlemme.

Scenografie, costumi e ambientazioni si integreranno con le architetture e le antiche vestigia del borgo, dando vita a un'esperienza immersiva tra storia, fede e tradizioni popolari.

La manifestazione, considerata dagli organizzatori tra i presepi viventi più suggestivi d'Europa, è curata dall'associazione ''Da Nazareth a Betlemme'', in collaborazione con il Comune di Gangi.

Prenotazioni dal 14 novembre: date e orari

Gli organizzatori invitano i visitatori a prenotare con largo anticipo, considerando che nelle precedenti edizioni l'evento ha registrato il tutto esaurito.

Le rappresentazioni si svolgeranno dal 26 al 29 dicembre, con ingressi programmati ogni trenta minuti, dalle 17 fino a mezzanotte.

I biglietti potranno essere acquistati online a partire dalle 9 di sabato 14 novembre, collegandosi al sito ufficiale www.presepeviventegangi.com, dove è disponibile anche il regolamento completo per l'accesso al percorso.

Con la sedicesima edizione, Gangi si prepara così a rinnovare una manifestazione che unisce la rappresentazione della Natività alla valorizzazione del patrimonio storico e delle tradizioni del borgo madonita.

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Fonte: Comune di Gangi
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