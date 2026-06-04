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Musica live

Radio Italia Live torna a Palermo: da Fedez a Irama, ecco il cast del concerto gratuito al Foro Italico

Domenica 28 giugno al Foro Italico torna Radio Italia Live - Il Concerto. Sul palco alcuni dei più amati artisti italiani, ingresso gratuito con accredito obbligatorio su TicketOne.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/06/2026 - 15:14
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Eventi

Torna a Palermo uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana. Domenica 28 giugno 2026, alle ore 20.40, il Foro Italico ospiterà Radio Italia Live – Il Concerto, il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Italia, organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Palermo.

Dopo il successo della tappa milanese dello scorso 15 maggio, il grande spettacolo approda nuovamente nel capoluogo siciliano con un cast che riunisce alcuni dei protagonisti più seguiti della musica italiana.

Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, si esibiranno Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari e Sal Da Vinci. Per lo spazio Radio Italia Trend x Spotify sarà protagonista Samurai Jay.

La conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. L’anteprima sarà curata dall’attore Luca Ward, che introdurrà gli artisti durante la serata, mentre la sigla dell’evento sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

Per assistere al concerto sarà necessario accreditarsi gratuitamente su TicketOne a partire dalle ore 12 del 15 giugno e fino a esaurimento posti. Ogni utente potrà richiedere un massimo di due accrediti. L’area prato sarà suddivisa in due settori con accessi da Piazza Tonnarazza e via Lincoln da un lato e dalla zona della Cala, nelle adiacenze del Circolo Canottieri, dall’altro.

Prevista anche un’area dedicata alle persone con disabilità motoria, accessibile tramite accredito gratuito da richiedere sul sito di Radio Italia a partire dal 17 giugno.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia Tv, Sky Uno, NOW, TV8 e sulle piattaforme digitali dell’emittente. La performance speciale di Samurai Jay sarà inoltre disponibile su Spotify.

Tra le dichiarazioni istituzionali, il sindaco Roberto Lagalla ha sottolineato come «il concerto di Radio Italia rappresenti per Palermo un appuntamento di grande prestigio e richiamo nazionale, capace di portare in città migliaia di persone e di offrire un’importante occasione di promozione per il territorio».

L’assessore alla Cultura Antonio Rini ha evidenziato che «manifestazioni come questa rafforzano l’immagine culturale della città e contribuiscono ad animare il territorio con importanti ricadute anche sul piano economico e turistico».

Soddisfazione anche da parte dell’editore e presidente di Radio Italia Mario Volanti: «Ci aspettiamo una grande partecipazione di pubblico per vivere insieme tre ore di grande musica italiana dal vivo con un cast capace di coinvolgere giovani e meno giovani».

L’appuntamento è dunque fissato per il 28 giugno al Foro Italico, dove decine di migliaia di spettatori potranno assistere gratuitamente a uno dei più importanti eventi musicali dell’anno.

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