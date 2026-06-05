Sirene Festival 2026

Sirene Festival torna a Palermo: tre giorni su educazione sessuale, diritti riproduttivi e autodeterminazione

Dal 12 al 14 giugno all'EPYC di Palermo torna Sirene Festival, la manifestazione dedicata ai diritti sessuali e riproduttivi. Tre giorni di incontri, workshop, performance e musica per parlare di educazione sessuo-affettiva, consenso, salute e autodeterminazione.

In un momento in cui il dibattito nazionale sull’educazione sessuo-affettiva è sempre più acceso, Palermo ospita la terza edizione di Sirene Festival – Festival sui diritti sessuali e riproduttivi, in programma dal 12 al 14 giugno negli spazi dell’EPYC – European Palermo Youth Center.

Organizzata da Maghweb, la manifestazione affronta temi spesso relegati alla sfera privata o allo stigma sociale, come salute sessuale, consenso, aborto, piacere, educazione sessuale, diritti riproduttivi e autodeterminazione, riportandoli al centro del dibattito pubblico attraverso incontri, laboratori, performance artistiche e momenti di confronto.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Hackerare il sistema binario”, un invito a mettere in discussione modelli rigidi e categorie che influenzano il modo in cui vengono interpretati corpi, identità, relazioni ed esperienze umane. L’obiettivo è aprire nuovi spazi di riflessione sulla salute sessuale e riproduttiva come elemento fondamentale di cittadinanza, libertà e giustizia sociale.

Tra gli ospiti internazionali figurano Diana J. Torres, Rosario Veneno, Alma Futura, Ndack Mbaye, Antonia Caruso, Max Ulivieri, Marianna the Influenza e Laura Brambilla, protagonisti di un programma che intreccia divulgazione scientifica, pratiche transfemministe, prospettive queer e linguaggi artistici contemporanei.

La giornata inaugurale del 12 giugno si aprirà con il confronto internazionale “Nonostante voi – Reti, ostacoli e disobbedienze intorno all’aborto”, dedicato alle pratiche di accompagnamento e informazione sull’interruzione volontaria di gravidanza in Italia e nel Mediterraneo. Seguiranno workshop, laboratori sul linguaggio del desiderio e una performance teatrale dedicata alle relazioni affettive e alla liberazione dalla violenza.

Il 13 giugno sarà dedicato al corpo come spazio di conoscenza e autodeterminazione, con attività che spaziano dal biohacking transfemminista all’autoesplorazione ginecologica, fino ai dibattiti sui corpi non conformi, sul desiderio e sulla rappresentazione sociale. In serata spazio alle performance artistiche e ai concerti dei WaqWaq Kingdom e di altri artisti internazionali.

La giornata conclusiva del 14 giugno sarà invece incentrata sull’educazione sessuale, la genitorialità, il post parto e la costruzione di nuovi immaginari culturali, con attività rivolte anche ai più piccoli attraverso laboratori e spazi dedicati alle famiglie.

Per tutta la durata del festival saranno inoltre presenti corner informativi, mostre, spazi di confronto e presidi sanitari, compreso il servizio gratuito di test HIV e sifilide realizzato in collaborazione con Arcigay Palermo e ANLAIDS Sicilia. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti con tessera Arci.