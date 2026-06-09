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''The Wonder'', al via da Palermo il tour siciliano del documentario di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita

Parte da Palermo il tour siciliano di ''The Wonder'', il nuovo documentario dei registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita, un viaggio cinematografico dedicato alla meraviglia, all'ascolto e alla sacralità della vita.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/06/2026 - 10:16
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Eventi

Prenderà il via il 12 giugno dal Cinema De Seta di Palermo il tour siciliano di “The Wonder”, il nuovo film documentario dei registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita, già conosciuti dal pubblico per il pluripremiato “Voci dal Silenzio”. Un percorso itinerante che attraverserà la Sicilia fino al 3 luglio con proiezioni ed eventi dedicati ai temi della meraviglia, dello stupore e della ricerca interiore.

L'opera si sviluppa attraverso le testimonianze di sette importanti protagoniste della cultura italiana: Barbara Alberti, Susanna Tamaro, Chandra Candiani, Roberta Dapunt, Claudia Fabris, Antonietta Potente e Grazia Marchianò, della quale il documentario custodisce una delle ultime interviste realizzate.

Attraverso un racconto corale, il film invita a riscoprire il valore dello stupore e il legame profondo tra essere umano, natura e dimensione spirituale.

«Aprirsi alla meraviglia per tornare ad abitare poeticamente il mondo» è uno dei messaggi centrali dell'opera, che propone una riflessione sul significato della bellezza e della fragilità dell'esistenza.

Presentato in anteprima nazionale a Milano, “The Wonder” ha già riscosso un importante successo di pubblico durante il tour nazionale, registrando numerosi sold out e collaborazioni con prestigiose istituzioni culturali e accademiche.

Il documentario è nato grazie a una campagna di crowdfunding che ha coinvolto circa 200 co-produttori, permettendo agli autori di mantenere piena libertà creativa nella realizzazione del progetto.

«Volevamo che il cinema tornasse a essere un rito di contemplazione, uno spazio dove l'immagine e il suono potessero respirare insieme. The Wonder è un elogio della fragilità che attraversa il vivere, ma anche un viaggio per riscoprire il valore dello stupore e della bellezza più pura che si nasconde tra le pieghe dell’ordinario», spiegano Joshua Wahlen e Alessandro Seidita.

Ad arricchire il film contribuisce la colonna sonora del compositore colombiano Juliàn De La Chica, insieme a una raffinata ricerca fotografica che valorizza alcuni dei paesaggi più suggestivi della Sicilia, tra cui i Calanchi del Cannizzola, il Parco dell’Etna, la Riserva del Fiume Belìce e Pantalica.

Ogni appuntamento del tour sarà accompagnato dalla presenza dei registi e da momenti di confronto con il pubblico. Dopo Palermo, il documentario farà tappa a Enna, Augusta, Ispica, Catania, Siracusa, Messina, Falcone, Bompietro, Castelbuono, Santa Cristina Gela, Petralia Sottana e Bagheria.

L'iniziativa è organizzata da Arte Senza Fine con il contributo dell'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo e anticipa l'uscita dell'omonimo libro fotografico che accompagnerà il progetto artistico.

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