Dopofestival, da Fiorello ironia su Blanco e l'esilarante risposta di Coletta a Zelensky

Fiorello legge in diretta l'aulica missiva con un linguaggio stile Coletta a Zelensky.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/02/2023 - 11:50:49 Letto 710 volte

Fiorello scende la scalinata stile Ariston ricostruita per l’occasione in Via Asiago a Roma, mentre un gruppo di 40 ballerini danzano sulle note della nuova sigla del programma cantata da Federica Carta. Tra le pagine freschissime di stampa, lette e commentate dallo showman nella prima rassegna stampa di giornata tra le risate di Biggio e del glass, lo show entra subito nel vivo, uno show che a quell'ora della notte Fiorello definisce sorridendo “un rave”! Potrebbero chiuderlo da un momento all’altro”.

Dopo un collegamento con Amadeus e Gianni Morandi con i quali scherza su Blanco "Anche mia madre quando non sente spacca tutto", Fiorello riprende il racconto dello 'scoop' della puntata del mattino sulla lettera del leader di Kiev 'ricevuta' dal direttore dell'Intrattenimento di prime time, Stefano Coletta, e continua il botta e risposta epistolare: questa volta è il direttore Rai Stefano Coletta a mandare in anteprima allo showman una lettera in risposta al messaggio inviato da Volodymyr Zelensky.

Fiorello legge in diretta l’aulica missiva con un linguaggio stile Coletta: “Illustrissimo Presidente Volodymyr Zelensky, Lei, in quanto rappresentante di un paese diffusore di cultura, con scrittori del calibro di Nikolaj Vasiljevic Gogol o la ben nota poetessa Anastasia Dmitruk, ben capirà l’ineluttabile necessità di dover esternare i nostri pensieri, sul reale intendimento delle nostre parole polisemiche.” Il tono della lettera del direttore dell'Intrattenimento di prime time Rai Coletta si fa sempre più grave: “Bisogna porre rimedio all’entropia dei suoi lemmi, per scoraggiare i sicofanti, almanaccando un legame gergale, per congiungere i vari punti del suo discorso. Quindi sarà d’accordo con me di usare la maieutica socratica e rifarci ai dialoghi platonici per placare il querulo giudizio delle masse che sono incorse in un granciporro. Spero che condivida il mio pensiero e di non esserle sembrato un solipsista”.

