Finale Sanremo 2023: Rosa Chemical si scatena, simula un atto sessuale e bacia Fedez

E' successo mentre cantava il brano Made in Italy con cui il cantante torinese è in gara a Sanremo 2023: "Scusate, mi è preso l'amore"

Pubblicata il: 11/02/2023

Momenti indimenticabili da questo 73° Festival di Sanremo. Uno di questi è sicuramente quello regalato da Rosa Chemical durante l'ultima serata.

Il cantante mentre si esibiva con il suo brano Made in Italy si è avvicinato al collega Fedez, in prima fila per vedere la moglie, Chiara Ferragni, che conduce la serata insieme a Gianni Morandi e Amadeus.

Dopo averlo trascinato sul palco, lo ha baciato davanti a tutto il pubblico. Fedez è stato al gioco e ha applaudito insieme a tutto il pubblico dell'Ariston.

"Questo è il Festival e mi è preso l'amore" ha dichiarato al termine dell'esibizione.

Chiara Gallo

In collaborazione con www.sanremonews.it

Fonte Immagine: Sanremonews.it

