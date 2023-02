Festival di Sanremo 2023

Mattarella a Sanremo per l'omaggio per i 75 anni della Costituzione, Amadeus: ''Una giornata storica per il Festival''

Mattarella sarà in sala per una serata dedicata alla Costituzione italiana che vedrà anche la presenza di Roberto Benigni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/02/2023 - 15:00:39 Letto 688 volte

Il 7 febbraio 2023 entra nella storia del Festival di Sanremo. Questa sera il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ospite al Teatro Ariston per la prima serata della 73ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

Lo ha annunciato questa mattina in conferenza stampa il presentatore e direttore artistico Amadeus.

La serata si aprirà con l'omaggio al presidente Mattarella e con il monologo di Roberto Benigni sulla Costituzione. "Sarà un intervento di 15 minuti di grandissimo livello - precisa Stefano Coletta - grazie alla capacità di Benigni di far arrivare a tutti la Costituzione. Ci sarà molta profondità e anche molta leggerezza". In merito al cachet dell'attore, precisa: "Ho sempre grande attenzione al livello economico delle trattative degli artisti. La cifra di 75mila euro ipotizzata è molto lontana dalla realtà".

Benigni intervento sarà un condensato di 15 minuti di grandissimo livello, di capacità di far arrivare a tutti la costituzione. Ci sarà molta profondità e anche molta leggerezza

A proposito della presenza di Mattarella, Stefano Coletta, direttore del prime time di Rai1, ha spiegato: “Il grande lavoro di relazione è stato gestito da Lucio Presta con Giovanni Grasso. Ricordo, l’anno scorso, mi cercò il Quirinale per avere il cellulare di Amadeus perché il presidente voleva parlargli. Da lì nacque l’apprezzamento per il lavoro fatto dal direttore artistico. Io ho parlato con l’ambasciatore ucraino ma non ho parlato con il Quirinale”.

Pietro Zampedroni

In collaborazione con www.sanremonews.it

Fonte Immagine: Instagram Quirinale

